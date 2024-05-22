The Verge: Volvo и Aurora анонсировали массовый выпуск тягачей с автопилотом
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Шведская автомобилестроительная компания Volvo анонсировала запуск в серийное производство своего первого готового к эксплуатации беспилотного грузового тягача.
Разработанный в сотрудничестве с американской компанией Aurora, специализирующейся на автопилотных технологиях, этот тягач на базе модели Volvo VNL, предназначенной для дальних перевозок, оборудован многочисленными камерами и сенсорами для автономного управления на четвертом уровне без участия водителя.
Запуск модели в массовое производство позволит компаниям окупить вложенные средства в разработку беспилотного транспорта. Новые тягачи будут изготавливаться на крупнейшем заводе Volvo в Дублине, США.
Планы Aurora на текущий год включают выпуск около 20 полностью беспилотных машин, а к 2025 году это число должно возрасти до 100.
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