The Verge: Volvo и Aurora анонсировали массовый выпуск тягачей с автопилотом

Шведская автомобилестроительная компания Volvo анонсировала запуск в серийное производство своего первого готового к эксплуатации беспилотного грузового тягача.

Разработанный в сотрудничестве с американской компанией Aurora, специализирующейся на автопилотных технологиях, этот тягач на базе модели Volvo VNL, предназначенной для дальних перевозок, оборудован многочисленными камерами и сенсорами для автономного управления на четвертом уровне без участия водителя.

Запуск модели в массовое производство позволит компаниям окупить вложенные средства в разработку беспилотного транспорта. Новые тягачи будут изготавливаться на крупнейшем заводе Volvo в Дублине, США.

Планы Aurora на текущий год включают выпуск около 20 полностью беспилотных машин, а к 2025 году это число должно возрасти до 100.