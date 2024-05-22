 

Новый iPhone SE 4 с OLED-экраном и Face ID будет стоить менее $500

22.05.2024, 13:30, Разное
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По данным портала GSMArena, новый iPhone SE 4 будет стоить дешевле $500, несмотря на небольшое увеличение цены по сравнению с предыдущим поколением. Согласно информации от источника Revegnus, Apple планирует установить ценник не выше $499, что на 10% выше предыдущей модели, оценивавшейся в $429.

По данным портала GSMArena, новый iPhone SE 4 будет стоить дешевле $500, несмотря на небольшое увеличение цены по сравнению с предыдущим поколением. Согласно информации от источника Revegnus, Apple планирует установить ценник не выше $499, что на 10% выше предыдущей модели, оценивавшейся в $429.

Слухи также указывают на то, что презентация нового iPhone SE 4 ожидается в 2025 году. Устройство, предположительно, будет иметь схожий дизайн с iPhone 14, а также биометрический сканер Face ID вместо Touch ID, что делает его чуть дороже. Пользователи также могут ожидать OLED-дисплей и еще одну, но новую камеру.

Кроме того, уже в сентябре 2024 года ожидается выпуск флагманской серии iPhone 16, включающей четыре модели. Предполагается, что iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат увеличенные дисплеи до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.


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