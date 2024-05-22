РЖД объявили о планах увеличения скорости интернета в поездах “Сапсан”

На конференции “Цифровая индустрия промышленной России” заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин объявил о планах увеличения максимальной скорости интернета в поездах “Сапсан” до 600 Мб/с. Эту информацию передает ТАСС.

Чаркин подчеркнул, что качество интернет-соединения в поездах уже улучшилось. В районе Твери компания протестировала новую технологию, известную как Radio Ethernet, для распространения интернета, и собирается внедрить ее на маршруте Москва — Санкт-Петербург. С ее помощью скорость интернета в “Сапсанах” может достигнуть 600 Мб/с.

По словам Чаркина, в первую очередь новые технологии будут внедрены на самых загруженных маршрутах, затем будет рассмотрено их расширение на другие важные направления.

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