 

РЖД объявили о планах увеличения скорости интернета в поездах “Сапсан”

22.05.2024, 13:30, Разное
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На конференции “Цифровая индустрия промышленной России” заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин объявил о планах увеличения максимальной скорости интернета в поездах “Сапсан” до 600 Мб/с. Эту информацию передает ТАСС.

Чаркин подчеркнул, что качество интернет-соединения в поездах уже улучшилось. В районе Твери компания протестировала новую технологию, известную как Radio Ethernet, для распространения интернета, и собирается внедрить ее на маршруте Москва — Санкт-Петербург. С ее помощью скорость интернета в “Сапсанах” может достигнуть 600 Мб/с.

По словам Чаркина, в первую очередь новые технологии будут внедрены на самых загруженных маршрутах, затем будет рассмотрено их расширение на другие важные направления.

Ранее сообщалось, что некоторые версии Windows могут быть заражены вирусами при подключении к интернету, а также о предложении РФ Белоруссии совместно работать над защитой детей в сети Интернет.


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