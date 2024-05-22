Какие люди чаще сталкиваются с хронической усталостью?

Синдром хронической усталости — это системное заболевание, характеризующееся стойким ощущением переутомления, слабости и разбитости, несмотря на отсутствие физических нагрузок. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина отмечает, что этому состоянию подвержены гиперответственные люди и трудоголики, чья нервная система не выдерживает постоянного напряжения.

Симптомы включают проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации, эмоциональные расстройства, боли в мышцах и суставах, а также приступы гнева и чувствительность к внешним раздражителям. По словам специалиста, синдром хронической усталости может быть внешним проявлением других заболеваний или проблем с иммунитетом, поэтому важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.