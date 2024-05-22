iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут оснащены двумя камерами по 48 мегапикселей

По информации от китайского инсайдера OvO Baby Sauce OvO, следующие модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут оснащены двумя камерами по 48 мегапикселей каждая.

Флагманский iPhone 16 Pro Max будет оснащен новой основной камерой с 48 Мп, использующей сенсор Sony IMX903. Эта камера представит многоуровневую конструкцию и 14-битный аналого-цифровой преобразователь, а также цифровую технологию регулировки усиления динамического диапазона и контроля шума (DCG). С другой стороны, iPhone 16 Pro унаследует датчик от предыдущей модели — Sony IMX803 на 48 Мп.

Помимо этого, обе модели iPhone 16 Pro будут впервые предлагать ультраширокоугольную камеру с разрешением 48 Мп. Это позволит камере захватывать больше света и создавать более качественные фотографии в условиях недостаточной освещенности. В течение многих лет ультраширокоугольные модули смартфонов Apple имели разрешение 12 Мп.

Инсайдер Digital Chat Station ранее упоминал подобные изменения в смартфонах iPhone 16 Pro. По его данным, третья камера — телеобъектив, останется на разрешении 12 Мп. Также ходят слухи о том, что в 2025 году Apple представит смартфон, в котором все камеры будут оснащены сенсорами на 48 Мп, включая фронтальный модуль.

Ожидается, что презентация смартфонов iPhone 16 состоится в сентябре 2024 года. Ранее был представлен первый в мире смартфон, который можно сложить втрое.