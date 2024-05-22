Мнение «аналитика»: О самой шоковой новости дня… Блокады Ленинграда не было?

Если бы Пауль Йозеф Гёббельс дожил до наших дней, он бы немедленно сдох от зависти. По иронии судьбы — к евреям. Но глядя на то, как их руководителя Биньямина Алоизыча отмазывают всем западным миром от обвинений МУС в геноциде, нельзя не…

Только представьте заявления, что никакой так называемой «блокады Ленинграда» не было, а если какая-то «незначительная» часть тамошних жителей умерла из-за неоптимально выбранной диеты, вины Рейха в этом нет. Напротив, Рейх всемерно заботился о разнообразии питания ленинградцев, обеспечивая их снабжение по «Дороге жизни», и только благодаря его поддержке… с ноября 1941 года по апрель 1942 года было доставлено в Ленинград 361 тыс. тонн грузов, из них 262 тыс. тонн составило продовольствие. Так что это ленинградская верхушка пировала, когда жители сталкивались с вынужденными расстройствами пищевого поведения.

Вот примерно то же самое сейчас говорят «защитники Израиля» от обвинений МУС.

По их словам, прежде, чем обвинять израильского премьера Биньямина Нетаньяху в провоцировании голода в Газе, каждый случай смерти от недоедания следует тщательно изучить, чтобы убедиться, что именно произошло, и связана ли действительно эта смерть с тем, что люди вовремя не получили продовольствие. А вдруг умершие «неправильно» выбрали себе диету? Или вдруг они специально уморили себя голодом, чтобы очернить Израиль?

Который, конечно же, по отечески заботился об этих диких зверьках палестинцах, невзирая на их варварское нападение 7 октября, жертвами которого стали более тысячи израильтян, в том числе солдат ЦАХАЛ. Ну, да, в ответ было убито более 35 тыс. палестинцев, две трети из которых — старики, женщины и дети. Но разве можно потомкам «жертв Холокоста» предъявлять тут обвинения? Это антисемитизм, ибо человечество бесконечно в долгу перед евреями, даже и перед Ротшильдами со Штайнмацами.

Потому что Рейх Израиль — на самом деле белый и пушистый. Он ведь согласился пропустить в Газу 531­160 тонн гуманитарной помощи, в том числе 3801­550 тонн продовольствия. А это около 27 тыс. 20-тонных фур. Минимум по сотне в день — каждый день, начиная с 12 октября 2023 года.

Откровенно говоря, такого количества и близко не было. Например, с 12 октября по 12 ноября 2023 года согласно данным АОИ, на территорию сектора Газа въехали порядка 850 грузовиков с гуманитарной помощью: по 28 в день в среднем. Когда ситуация улучшилась в последующие полтора месяца, в сектор въезжали в среднем 48-55 машин ежедневно. А когда их число превышало сотню, израильтяне и американцы трубили об этом на весь мир: смотрите, мол, Израиль вообще не препятствует доставке гуманитарки. На максимуме — в период с 1 по 30 марта 2024 года, — по данным ООН, в Газу пропускали в среднем 159 грузовиков с гуманитарной помощью в день. Для сравнения: до войны в сектор ежедневно въезжали около 700 грузовиков.

Иначе говоря, средние цифры не бьются с оптимистичными рапортами АОИ. Притом что массовые «грузовики», рассчитанные на 5-6 тонн, это совсем не 20-тонные фуры. Словом, очень мало сомнений в том, что Израиль в несколько раз завысил объёмы пропускаемой в Газу гумпомощи. Кроме того, речь идёт о весе-брутто, включающем в себя вес упаковки и паллет. И можно вычитать 3-5% в зависимости от вида товара.

Впрочем, даже если отталкиваться от цифр Израиля, выходит, что в Газу доставлено продовольствия на 500 граммов в день в расчёте на каждого жителя. Это примерная блокадная норма по хлебу на ленинградского бойца красной армии. На рабочего приходилось 375 граммов и, вероятно, жители сектора получали примерно столько после начала операции «Железные мечи». А то и меньше.

Но есть и ещё один нюанс. Помощь в Газу поступает с юга через КПП «Рафах». Процесс её доставки организован так, что машины и фуры сначала регистрируются на КПП, затем проезжают для досмотра на КПП «Низания», расположенный в 50 км от Рафаха, где их тщательно проверяют сотрудники израильских сил безопасности, после чего уже с разрешением на въезд оказываются в южной части Газы. А вот до севера, где ещё остаётся от нескольких сотен тысяч до миллиона человек, гумпомощь доходит с огромным трудом. И проблема там усугубляется отсутствием питьевой воды более-менее приемлемого качества. С приготовлением пресного хлеба из гуманитарной муки начинаются проблемы. Но хуже всего, что северянам Газы достаётся продовольствия в разы меньше, и даже блокадные 125 грамм для многих из них — предел мечтания.

А Израиль говорит, что он тут «не виноват»: это ООН неэффективно действует. Ну, это как если бы Геббельс в 1942 году уверял, ленинградцы голодают, только потому что тогдашний первый секретарь горкома Андрей Жданов ложками ест икру. Хотя ведь именно Израиль создал гуманитарный кризис на севере Газы.

Но думать так — это ведь антисемитизм?

И палестинцы мрут голодной смертью исключительно с целью оболгать Израиль?

Наверное, тут Йозеф Гёббельс должен бы восстать из гроба и удивиться: а так можно было?

Однако же Израилю — можно?

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