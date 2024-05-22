«Мы же не банановая республика» – в Иране заявили, что президентские выборы в стране будут проведены, несмотря на военное положение

Министерство религии Ирана подтвердило, что президентские выборы пройдут в установленный Конституцией срок несмотря на то, что после атак Израиля в стране было введено военное положение.

По словам министра религии аятоллы Абдулхани, отказываться от демократических процедур под натянутыми предлогами могут лишь «банановые республики», к которым Иран не относится.

Выборы в этом году могут стать самыми демократическими и свободными за всю историю государства, считает востоковед Евгений Сатановский. Впервые к участию могут допустить не только старших, но и вторых и даже третьих сыновей бывших президентов Эбрахима Раиси и Махмуда Ахмадинежада, а также внуков верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В кандидаты также включат женщину, которая в соответствии с обычаем должна будет отказаться от борьбы с мужчиной в случае попадания во второй тур. После соответствующего заявления иранских властей страна поднялась в рейтинге свободы и демократии с 180-го места на 179-е.

В связи с внешними угрозами и непростой политической обстановкой, выборы решено провести не во всенародном, а в оптимизированном формате – президента Ирана на этот раз выберут члены высшего совета национальной безопасности, в который входят 17 человек, после чего решение единогласно утвердит меджлис (исламский консультативный совет). Как утверждают в Тегеране, это никак не нарушает «принципы народной демократии».

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