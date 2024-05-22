 

Голландский производитель ASML может остановить производство на Тайване

22.05.2024, 9:05, Разное
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ASML, голландский производитель литографического оборудования, имеет возможность удаленно отключить станки на тайваньском заводе TSMC в случае военных действий на острове. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, американские чиновники неформально выразили беспокойство компании ASML относительно возможности захвата технологических производств на Тайване. В ответ руководство ASML заверило Вашингтон, что имеет возможность удаленного отключения оборудования на фабриках TSMC, включая литографические станки для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые Тайвань приобретает у Нидерландов для производства микросхем.

Ранее Китай угрожал Тайваню серьезными последствиями, а 21 мая китайское МИД раскритиковал госсекретаря США Блинкена за поздравления новому президенту Тайваня. Ранее на Тайване также рассказали о финансовой поддержке Украины.


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