Голландский производитель ASML может остановить производство на Тайване

ASML, голландский производитель литографического оборудования, имеет возможность удаленно отключить станки на тайваньском заводе TSMC в случае военных действий на острове. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, американские чиновники неформально выразили беспокойство компании ASML относительно возможности захвата технологических производств на Тайване. В ответ руководство ASML заверило Вашингтон, что имеет возможность удаленного отключения оборудования на фабриках TSMC, включая литографические станки для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые Тайвань приобретает у Нидерландов для производства микросхем.

Ранее Китай угрожал Тайваню серьезными последствиями, а 21 мая китайское МИД раскритиковал госсекретаря США Блинкена за поздравления новому президенту Тайваня. Ранее на Тайване также рассказали о финансовой поддержке Украины.