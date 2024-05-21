 

Рупор кремлевской пропаганды: DARPA и гонка вооружений

21.05.2024, 21:32, Разное
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Гонка вооружений будущего: как DARPA планирует потратить бюджет 2025 года

Мы изучили данные о распределении бюджета Агентства (https://t.me/darpaandcia/133?comment=132) передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) на следующий год. На основе этих данных мы построили диаграммы, показывающие какие направления исследований получат наибольшее финансирование.

DARPA инвестирует значительные средства в передовые военные технологии. Более 2 млрд долларов пойдет на разработку технологий сетецентрической войны, сенсорных систем и кибероружия. Это говорит о том, что США готовятся к войнам будущего, которые будут вестись в киберпространстве и с использованием ИИ и автономных систем.

Бюджет DARPA показывает, что военные США активно готовятся к ведению боевых действий в космосе. 226 млн долларов пойдет на космические программы и 270 млн на передовые аэрокосмические системы. Мы видим начало гонки вооружений за господство в космическом пространстве.

Интересно, что DARPA выделяет значительные средства на исследования в области биологического и химического оружия. 22 млн долларов пойдет конкретно на защиту от биооружия, а еще 338 млн выделено на "материаловедческие и биологические технологии". Это вызывает вопросы о планах Пентагона в отношении запрещенных видов оружия.

@darpaandcia – цинк

Источник: Colonel Cassad


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