В России (якобы) началось производство ноутбуков Aquarius Cmp NE355

Российская компания «Аквариус» представила новый ноутбук Aquarius Cmp NE355, который поддерживает основные отечественные операционные системы, такие как Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и «Роса Linux». Это делает его привлекательным для организаций и государственных учреждений, стремящихся использовать российские разработки.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и антибликовым покрытием. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 5 6000, оперативная память до 64 ГБ и SSD-накопитель объемом до 512 ГБ.

Aquarius Cmp NE355 также имеет разнообразные порты: четыре USB Type-A и четыре USB Type-C, а также аудиосистему с четырьмя динамиками, микрофонный блок и веб-камеру с разрешением Full HD.

Ноутбук был разработан в собственном центре компании, а его сборка осуществляется на предприятиях группы: пайка системной платы выполняется в Шуе, а окончательная сборка — в Твери.

В текущем году компания планирует выпустить несколько десятков тысяч ноутбуков Aquarius Cmp NE355, и первые партии уже отправлены заказчикам.