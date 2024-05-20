 

Мнение: Метро рвануло за долларом

20.05.2024, 16:25, Разное
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Довольно странный, какой-то даже истеричный шаг сделала мэрия: почему-то с сегодняшнего дня задрала цены на проезд в метро. С 54 до 57 рублей по Тройке, аж до 70 рублей просто за разовую поездку. Получается довольно существенно для разового подорожания – на 6%. Проездной “на всё” в моем любимом формате – на 3 месяца – теперь стоит уже 7 тысяч без 50 рублей.

Непонятно, почему именно с 20 мая? Что это за дата такая? Ожидаешь, что такие массовые повышения для миллионов делают или с 1 января, или с 1 июля. Хотя догадаться можно: видимо, зимой мэрии не дали провести повышение из-за “выборов”. Зато теперь уже все ритуальные мероприятия прошли, в ближайшие 6 лет можно повышать всё что угодно и в любой день. Что мэрия тут же и проделала.

В принципе, Собянину можно только посочувствовать; ведь еще каких-то пару лет назад, при курсе 55 рублей за доллар, одна поездка в московском метро, даже по Тройке, стоила, можно сказать, полноценный бакс. А после “ползучего обвала” курса в прошлом году бакс уже упрыгал далеко вперед, и цена в долларах опять упала чуть не вдвое; понятно, что теперь мэр, которого в Москве еще называют “начальником метро” (за неуемную активность в построении станций сразу во всех направлениях) теперь пытается пуститься в погоню за “зеленым другом”.

Правда, если прибавлять по 3 рубля – этак он бакс никогда не догонит, как Ахилл черепаху. Надо было за поездку сразу 90 р. ставить! Чего, в самом деле, стесняться? Или даже 100 – чтоб с запасом. Выборов впереди больше нет.

Источник: Размышления вольного социолога


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