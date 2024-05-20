 

«Яндекс» готовится начать серийное производство робокурьеров

20.05.2024, 15:15, Разное
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Компания “Яндекс” на пути к серийному производству роботов-доставщиков. В настоящее время в производстве находится 130 машин, и еще столько же уже используется. Решение о начале массового выпуска зависит от экономической целесообразности: когда доставка роботом станет стоить столько же, сколько доставка курьером, “Яндекс” готов масштабировать свой бизнес.

Серийным производство считается, когда выпускают более 100 роботов в месяц. Это позволит снизить затраты, причем мощности “Яндекса” и его подрядчиков позволяют собирать около тысячи роботов в год.

Роботы-доставщики производятся в инженерном центре в Москве. Бывшие зарубежные подразделения работают под брендом Avride. По условиям раздела активов Avride и другие получат лицензии на интеллектуальную собственность до конца года.

Вице-президент Национального автомобильного союза считает, что у “Яндекса” не возникнет проблем с расширением мощностей, так как поставка компонентов налажена. Он также отмечает, что востребованность роботов-курьеров может быть связана с дефицитом и ростом зарплат курьеров, достигающих в Москве 200 тыс. рублей в месяц.


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