Скандалы: «Как же мне нравится вас драконить»

За что в России ополчились на теннисиста-миллионера Кафельникова

После массовых жалоб жителей Калуги и обращений к властям Евгений Кафельников решил не ехать на детский теннисный турнир. Люди считают, что спортсмен из-за своих неоднозначных высказываний давно заслужил статус иноагента. Каких взглядов он придерживается и как живёт?

Какая позиция у Евгения Кафельникова

В Калуге местные жители требовали не пускать Евгения Кафельникова на детский теннисный турнир, проводимый губернатором. Часть родителей уверена, что олимпийский чемпион ничему хорошему их чад не научит, так как давно заслуживает статуса иноагента из-за своих антироссийских высказываний.

По данным телеграм-канала SHOT, через общественников подано соответствующее прошение на имя главы региона.

«Жители Калужской области обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой помочь оградить их детей от Кафельникова. В «Зове народа» передали просьбу главе региона Владиславу Шапше», — сообщает телеграм-канал SHOT.

В жалобе обращается внимание на различные публикации Кафельникова. Он высказывался за введение санкций против России, говорил о «рабском сознании» россиян и выступал против СВО.

Life.ru проанализировал соцсети самого титулованного спортсмена страны. В первые же дни спецоперации Кафельников опубликовал траурные посты с призывами прекратить её.

Подписчики Евгения Кафельникова задали ему вопрос, как он относится к тому, что неонацисты уже восемь лет убивают на Украине и русских, и инакомыслящих украинцев. Но спортсмен ушёл от ответа, перевернув всё так, словно за мнение убивают не там, а в России.

— Значит, сейчас должны убивать меня, так как я не поддерживаю происходящее в моей стране? — так Кафельников ответил подписчику.

Дальше бывший теннисист стал придерживаться тактики высказывания позиции через репосты. Он выкладывал у себя твиты всех известных русофобов — Евгения Ройзмана*, Любови Соболь*, других членов ФБК**, Максима Каца*, Майкла Наки*, Татьяны Фельгенгауэр*, Гарри Каспарова*, правнучки Чкалова — с кровожадными цитатами:

«Горите в аду все!»

«Знакомая (русская) делает экскурсии по Тбилиси. Прибыль перечисляет ВСУ. Меньше всех скидываются релоканты».

«Считаю всех принимавших решение о вторжении в Украину предателями России и предателями своего народа».

Евгений Кафельников также любит тиражировать русофобские фейки, типа, отец погибшего срочника вступил в «Легион «Свобода России»***.

Напрямую Евгений Кафельников говорит мало, боясь пересечь черту. Он молился, чтобы Роман Абрамович договорился о перемирии в первые дни войны; благодарил Бориса Ельцина за его политику по отношению к стране-соседу; называл гулянья с триколорами «зашкваром»; признавался, что все новости узнаёт из украинских телеграм-каналов; высказывал желание получить визу Незалежной; соглашался, что Уимблдону лучше было бы пожертвовать всю свою прибыль Украине, вместо того чтобы банить российских спортсменов.

Иногда Кафельников не выдерживал и выдавал более эмоциональные пассажи:

— Где хоть один российский теннисист, кто это поддержал, — обижался он, когда другие «либералы» говорили о необходимости коллективной ответственности.

— Чё там у нас с деревянным ₽ происходит? Я сейчас у барыги купил за 92,5 рубля. Ах, да, всё идёт по плану, — злорадствовал он в апреле 2022 года.

— Судя по происходящему на данный момент, мы сейчас где-то в октябре 1988 года по ощущениям! — не устаёт предсказывать он катастрофу. — Осталось возобновить процесс по приёму стеклотары, как в старые «добрые» времена!

В последнее время Евгений Кафельников много и с сочувствием говорит об Израиле.

— ПВО Израиля безукоризненна! Как же мне нравится вас всех тут драконить! А насчёт Газы и Украины — я и без сопливых знаю, где истина! — отмахивается он от обвинений в лицемерии.

Долгое время Евгений Кафельников слыл большим роялистом и называл Бориса Ельцина другом. В 2000 году теннисист публично поставил себе сверхзадачу доказать, что «русские не люди третьего сорта». В 2014-м, когда Россия вернула Крым, он примкнул к навальнистам**. Всех поддерживающих возвращение полуострова он назвал «безграмотными папуасами».

Как живёт Евгений Кафельников

Уроженец Сочи Евгений Кафельников добился первого большого успеха в 15 лет, выиграв чемпионат СССР среди юношей. После этого перспективный теннисист переехал в Москву, начал тренироваться под руководством лучших тренеров и стал брать один титул за другим. На пенсии жизнь тоже удалась. Играл в гольф и покер. Постоянно приглашается по всему миру на ветеранские турниры и телешоу. И сейчас, в разгар СВО, он свободно путешествует по планете: недавно был на Сахалине, потом в Париже.

Неоднозначная у Кафельникова получилась личная жизнь. Бывшая жена якобы увлеклась сектой, но сейчас, судя по соцсетям, у неё всё хорошо. Она на Бали. Много времени проводит на индонезийском полуострове и его единственная дочь-модель.

В Москве Евгений Кафельников жил по трём престижным адресам. На заре карьеры — в трёхкомнатной квартире лужковского дома на Арбате, цена — около 50 млн рублей. Потом переехал в царские хоромы стоимостью от 200 млн рублей в элитном жилом комплексе «Еропкинский» на Остоженке — это самый дорогой район столицы. Также Кафельников входил в ныне расформированное ТСЖ, управлявшее «Венским домом» на Смоленском бульваре, где квадрат стоит около 1,5 млн рублей.

Кроме недвижимости, у Евгения Кафельникова в России есть акции в бизнес-проектах: по 12% в управляющих спортивными объектами компаниях «Гольф профи тур» и «НТЦ инвест» с суммарной чистой прибылью 300 млн рублей за прошлый год.

* Признаны иноагентами на территории России.

** Экстремистская организация, запрещена в России.

*** Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Пётр Егоров

Оригинал материала: “Life.ru”