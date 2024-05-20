 

Рупор кремлевской пропаганды: Иран подтвердил гибель президента Раиси

20.05.2024, 15:14, Разное
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В Иране официально подтвердили гибель президента Ирана Ибрагима Раиси.В числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей Исламской революции Мехди Мусави.В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.

Иран ждут новые президентские выборы.
Параллельно будет идти расследование причин крушения вертолета.

Относительно стабильности политической системы Ирана стоит помнить, что фактически Ираном управляет аятолла Хаменеи. Президент Ирана играет важную, но все таки подчиненную роль. Именно аятоллы определяют военно-политический курс страны. Гибель Раиси скорее повлияет на внутриполитические расклады между консерваторами и реформаторами внутри иранского истеблишмента, при этом вряд ли можно ожидать, что Иран откажется от проводимого внешнеполитического курса. Тенденции последних лет это усиление роли консерваторов и КСИР в осуществлении генерального курса.

Источник: Colonel Cassad


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