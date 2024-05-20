Apple выпустит AirTag 2 в 2025 году

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о планах Apple представить обновленную версию умной метки AirTag в середине 2025 года. Новая модель, известная под кодовым именем B589, проходит завершающие производственные испытания совместно с азиатскими партнерами компании. Ожидается, что AirTag 2 будет оснащен обновленным чипом и расширенными функциями отслеживания местоположения.

Эти сведения подтверждают высказанные ранее предположения аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо. Он рассказал о переносе серийного производства AirTag второго поколения с четвертого квартала 2024 года на начало 2025 года. Куо также предположил возможную интеграцию новой версии трекера с AR/VR-гарнитурой Apple Vision Pro, но не предоставил дополнительных подробностей.

AirTag – это устройство слежения, созданное Apple, предназначенное для поиска ключей и других личных вещей, таких как сумки, одежда, электроника, а также транспортные средства.