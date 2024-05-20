 

Apple выпустит AirTag 2 в 2025 году

20.05.2024, 14:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о планах Apple представить обновленную версию умной метки AirTag в середине 2025 года. Новая модель, известная под кодовым именем B589, проходит завершающие производственные испытания совместно с азиатскими партнерами компании. Ожидается, что AirTag 2 будет оснащен обновленным чипом и расширенными функциями отслеживания местоположения.

Эти сведения подтверждают высказанные ранее предположения аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо. Он рассказал о переносе серийного производства AirTag второго поколения с четвертого квартала 2024 года на начало 2025 года. Куо также предположил возможную интеграцию новой версии трекера с AR/VR-гарнитурой Apple Vision Pro, но не предоставил дополнительных подробностей.

AirTag – это устройство слежения, созданное Apple, предназначенное для поиска ключей и других личных вещей, таких как сумки, одежда, электроника, а также транспортные средства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Скандалы: «Иран был угрозой для Израиля и США»

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Легитимность Зеленского все

20.05 / Путин и Белоусов уйдут на месяц охотиться в тайгу

20.05 / Скандалы: «Полные дуры выбыли сразу»

20.05 / Мнение: Образование и капитализм

20.05 / Tom’s Hardware: Windows XP и 2000 сразу после установки заражаются вирусами

20.05 / Мнение «аналитика»: О полной и окончательной катастрофе… Следов не оставляет?

20.05 / Право покупки нового отечественного кроссовера «Москвич 8» будут разыгрывать в лотерею

20.05 / Эндокринолог призвала есть орехи и пить чай для хорошей работы мозга

20.05 / В Забайкальском крае суд приговорил двоих госслужащих за взятку 60 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика