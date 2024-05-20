Скандалы: «Иран был угрозой для Израиля и США»

Что произошло с вертолетом Эбрахима Раиси и как его смерть изменит политику в мире?

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Катастрофа произошла на северо-западе страны сразу после встречи политика с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трагедия тут же повлекла за собой слухи о причастности к случившемуся врагов Ирана — спецслужб Израиля. Однако связь с катастрофой опровергают представители как самого Израиля, так и США, указывая на сложные погодные условия в зоне падения вертолета. Вместе с тем гибель второго лица в Иране создает вакуум власти, который постараются заполнить различные группировки. Гибель Эбрахима Раиси может изменить устоявшийся баланс сил в высших эшелонах власти. В обстоятельствах гибели Эбрахима Раиси, реакции на нее в мире и возможных последствиях для политики Ирана разбиралась «Лента.ру».

Происшествие в горах

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси 19 мая возвращался из Азербайджана после рабочего визита иранской делегации. В районе Арсбарана провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны он потерпел крушение и пропал. По первоначальной информации, вертолет совершил аварийную посадку в 40 километрах от границы с Азербайджаном в окрестностях деревни Узи.

Вертолет искали больше 10 часов 73 спасательных отряда, поисковую операцию осложняли тяжелые погодные условия. Из-за дождя и тумана видимость на местности составляла пять-шесть метров

К поисковым мероприятиям, начавшимся через час после происшествия, подключились не только спасатели на вертолетах, но и беспилотники, оснащенные приборами ночного видения.

Турция по просьбе властей Ирана направила на поиск вертолета 32 альпиниста. Кроме того, в операции поучаствовали страны Европейского союза, которые активировали спутниковую систему наблюдения за поверхностью Земли Copernicus для содействия в поисках вертолета.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил направить в Иран спасателей. В Тебриз выдвинулись два самолета с вертолетами и 50 профессиональными горноспасателями.

К утру 20 мая спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли.

На потерпевшем крушение борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, а также экипаж вертолета и сотрудник охраны

Как сообщил руководитель иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, вертолет полностью сгорел при посадке, все пассажиры погибли.

Гибель президента официально подтвердили и власти. Правительство Исламской Республики Иран опубликовало некролог, в котором Эбрахим Раиси был представлен лидером, пожертвовавшим собой ради блага всей страны.

Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который был занят исключительно тем, что служил великому народу Ирана на пути развития и прогресса своей страны, сдержал свое обещание и пожертвовал жизнью ради нации

правительство Ирана

о погибшем президенте Эбрахиме Раиси

В управлении страной, подчеркнули при этом в правительстве, никаких сбоев не будет.

Соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси выразили во многих странах мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президента и министра иностранных дел Ирана всегда знали в России как настоящих друзей.

Президент Эбрахим Раиси останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу (…) Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран

Александр Лукашенко

президент Белоруссии

Соболезнования также выразили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, председатель Европейского совета Шарль Мишель, министр иностранных дел Китая Ван И.

Спланировано или случайно?

С учетом принципа «кому выгодно» в СМИ сразу стали называть США и Израиль возможно причастными к организации случившегося.

Согласно этой растиражированной журналистами версии, гибель Эбрахима Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом

«Угроза, которую Иран и его ставленники представляют для Израиля, региональной стабильности и американских интересов, очевидна», — повторял всего несколько дней назад советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, по сообщению The New York Times, крушение вертолета произошло всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США: они стали первыми контактами двух сторон после ударов по Израилю и должны были снизить напряженность в регионе.

Вместе с тем в США опровергли эту версию и заявили об отсутствии доказательств причастности Израиля к происшествию

Лидер большинства в Сенате Конгресса США демократ Чак Шумер отметил, что в крушении вертолета иранского президента какой-либо «преступный замысел» отсутствует.

Аналогичное заявление о непричастности к происшествию сделали и в Израиле, сообщил «13 канал» со ссылкой на израильских чиновников.

Что касается Израиля, то сигнал, который он посылает странам мира, заключается в том, что он не связан с этим событием

израильский чиновник

на условиях анонимности

Однако официального комментария властей Израиля по поводу случившегося еще не было.

Гораздо более вероятной версией, впрочем, называют объективные проблемы с погодой и техническим состоянием вертолета. В последние годы в подобных катастрофах погибли два члена правительства и два высоких военачальника Ирана, подчеркивает издание The Atlantic

Тяжелые погодные условия — туман в горах — действительно осложняли полет. По информации ведущего специалиста российского центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода в районе происшествия действительно «была сложная, определялась термической депрессией».

На северо-западе Ирана, где разбился вертолет, была очень плохая туманная погода. Так что это больше похоже на несчастный случай

Чак Шумер

лидер большинства в Сенате Конгресса США

Операция «Преемник»

После того как гибель президента Ирана Эбрахима Раиси подтвердили, сразу возник вопрос, как случившееся может повлиять на политическую жизнь страны.

В соответствии с Конституцией Исламской Республики Иран, теперь полномочия президента переходят к первому заместителю — Мохаммаду Мохберу. Вице-президент будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых выборов

Стоит при этом учитывать, что полномочия президента Ирана несколько отличаются от тех, которые установлены для главы государства в России, США и европейских странах.

Президент Ирана выполняет представительские функции и в чем-то подобен премьер-министру при сильной президентской власти.

Главой же Исламской Республики является Высший руководитель Ирана, духовный лидер аятолла Али Хаменеи

Тем не менее избрание на должность президента более консервативного или либерального политика может изменить баланс сил между различными группировками в иранском руководстве.

В связи с этим в СМИ уже рассматривают потенциальных преемников. Им может стать, например, председатель меджлиса (парламента) и бывший мэр Тегерана Мохаммед-Багер Галибаф, указывают в The Atlantic. Он уже несколько раз баллотировался в президенты, ранее зарекомендовал себя как эффективный управленец и технократ, при этом воспринимался как консервативный деятель. Однако его острое желание занять этот высокий пост вызывает тревогу у иранских руководителей.

Проблема Галибафа в том, что он слишком сильно этого хочет. Все знают, что у него нет принципов и он сделает все ради власти

иранский чиновник

на условиях анонимности

Кроме того, его сторонники связаны с сыном Али Хаменеи — Моджтабой Хаменеи, который стремится в будущем занять должность своего отца, Высшего руководителя Ирана.

Его позиции после гибели президента также укрепляются, сообщает Politico, поскольку Эбрахим Раиси рассматривался в качестве преемника Али Хаменеи.

Дмитрий Попов, Глеб Бажуткин

Оригинал материала: “Lenta.ru”