 

Гибель Раиси не изменит внешнюю политику Ирана

20.05.2024, 14:11, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Смерть президента Ибрагима Раиси будет иметь далеко идущие последствия для Ирана, считает корреспондент Sky News Алистер Банкалл. Но вместе с тем он призывает не ожидать серьёзных изменений в политике Тегерана, как внутри страны, так и за её пределами.


AP

Президент Ибрагим Раиси был вторым по значимости человеком в Иране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Смерть политика будет иметь далеко идущие последствия, пишет ближневосточный корреспондент Sky News Алистер Банкалл.

В месте с тем, по его словам, в Исламской республике существуют «механизмы» на случай подобных непредвиденных ситуаций. В ближайшее время бразды правления перейдут вице-президенту Мохаммаду Мохберу, и в течение 50 дней в стране пройдут выборы. 

Скорее всего, преемником Раиси станет кандидат, которого поддержит аятолла. Более того, им наверняка окажется ещё один «ультраконсервативный сторонник жёсткой линии», поскольку возврат к власти умеренных сил является маловероятным, рассуждает автор статьи.

«Точно так же нам не следует ожидать каких-либо существенных изменений во внешней активности Ирана или его участии в войне в секторе Газа. Всё будет идти как обычно, насколько это возможно», — подчёркивает Банкалл.


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