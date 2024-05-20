США опасаются шпионажа со стороны китайских ремонтных кораблей

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По словам американских официальных лиц, Вашингтон опасается, что его подводные кабели могут быть уязвимы для шпионажа со стороны китайских ремонтных кораблей, пишет The Wall Street Journal. Кабели крупнейших американских компаний в Тихом океане нередко обслуживаются Китаем, который, в свою очередь, периодически скрывает местоположение своих судов от служб спутникового слежения, что вызывает у США много вопросов.



AP

Американские чиновники в частном порядке передают телекоммуникационным компаниям необычное предупреждение: подводные кабели, по которым передаётся интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов, пишет The Wall Street Journal.

Как объясняет издание, такие крупные американские компании, как Google и Meta*, владеют большей частью оптоволоконных кабелей в Тихом океане, однако они полагаются на строительные и ремонтные компании, некоторые из которых имеют иностранных собственников. По словам официальных лиц, этот «недооценённый риск» ставит под угрозу безопасность коммерческих и военных данных США.

Так, представители Госдепартамента заявили, что китайская компания S. B. Submarine Systems (SBSS), занимающаяся ремонтом международных кабелей, периодически скрывает местоположение своих судов от служб радио- и спутникового слежения. За последние пять лет её корабли часто пропадали с карт служб отслеживания судов, иногда на несколько дней, когда работали у берегов Тайваня, Индонезии и других прибрежных районов Азии.

По словам официальных лиц, такие пробелы в данных необычны для коммерческих кабельных судов и «не имеют разумного объяснения». В то же время некоторые эксперты настаивают, что подобные проблемы могут объясняться не столько шпионажем и попыткой Китая скрыть местоположение судов, сколько неравномерным покрытием спутников, отмечает WSJ.

По мнению американских чиновников, китайские ремонтные корабли представляют угрозу безопасности, поскольку могут заниматься тайным прослушиванием потоков данных с глубоководных кабелей, картографированием океанского дна для проведения разведки американских военных линий связи, кражей ценной интеллектуальной собственности, используемой в кабельном оборудовании, а также прокладыванием своих кабелей для китайских военных.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.