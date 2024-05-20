 

Путин и Белоусов уйдут на месяц охотиться в тайгу

20.05.2024, 13:33, Разное
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Министр обороны Андрей Белоусов вместе с Владимиром Путиным отправится в Красноярский край, где оба политика проведут месяц в сибирской тайге на охоте.

Этот ритуал, уже ставший традицией, новый министр нарушать не собирается.

Политики намерены охотиться на лося, бурого медведя и куницу, рассказали в пресс-службе ведомства. Для Белоусова это будет первый выезд на охоту, в то время как его предшественник Сергей Шойгу провёл в лесах в общей сложности полтора года за всё время нахождения в должности. Во время прогулок по лесным тропам президент и министр обсудят тактику и стратегию, а также осмотрят тайные подземные базы с суперсекретным оружием.

– В российской политике есть неписанные ритуалы инициации, – говорит политолог Пётр Николаев. – Например, лидеров ЛДПР посвящают в бане. А министров обороны – в тайге. Это добрый обычай и хорошо, что Андрей Рэмович в новой должности проявляет себя приверженцем традиционных ценностей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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