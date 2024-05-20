Скандалы: «Полные дуры выбыли сразу»

Как проходил первый конкурс красоты «Мисс СССР — 1989»

Первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР» проходил с 19 по 21 мая 1989 года в Москве. Победительницей стала десятиклассница из Москвы Юлия Суханова, первой вице-мисс — Анна Горбунова из Зеленограда, а третье место заняла уроженка Перми Екатерина Мещерякова. Об организации конкурса, общении продюсера с «бандитами» и будущем финалисток рассказывает «Газета.Ru».

Организация конкурса

В «Мисс СССР — 1989» участвовали 35 победительниц городских и областных конкурсов. Два полуфинала и финал прошли с 19 по 21 мая в концертном зале «Россия» в Москве. Билеты не продавались: попасть на мероприятие можно было по именным приглашениям. Также велась прямая трансляция в эфире второй общесоюзной программы центрального телевидения. Вели конкурс Леонид Якубович и Александр Масляков. Судьями стали Якубович, певец Муслим Магомаев, актриса Ирина Скобцева, художник Илья Глазунов и артистка балета Екатерина Максимова.

Помимо ответов на вопросы звездного жюри, девушкам было необходимо пройтись по подиуму — в том числе в купальниках. Продюсер шоу Юрий Кушнерев, который на тот момент был членом Американской гильдии продюсеров, назвал дефиле в купальниках «Демонстрацией пляжных ансамблей».

Позже Кушнерев рассказал, что во время организации «Мисс СССР» его вызывали в ЦК партии, чтобы расспросить о деталях конкурса. В комментарии сайту kp.ru продюсер заявил, что партийные органы не оказали никакой помощи в проведении мероприятия.

«Мы все делали по наитию, пытаясь что-то заимствовать у модельных агентств. К трем крупнейшим мы и обратились — они-то нас и научили, как отбирать кандидаток, кого отсеивать. Сразу выбыли на отборочных турах полные дуры — уж очень не хотелось позориться перед иностранцами», — поделился Кушнерев.

Однако Якубович рассказал Первому каналу, что указание о проведении конкурса пришло из ЦК: «кто-то в ЦК партии дал команду, она прошла через все инстанции и дошла до Москонцерта, куда нас вызывали».

Финансированием проекта занималась организация «Корона», созданная Кушнеревым с помощью Конфедерации Союза кинематографистов на Красной Пресне. А главным спонсором стал друг продюсера, иранский бизнесмен Бабек Серуш. Он выделил $40 тыс. на аренду ГЦКЗ «Россия» и проведение мероприятия. Взяв конкурс «под крыло», Серуш пригласил Кушнерева в ресторан и завел в кабинку с 16 мужчинами с охраной — один из них праздновал день рождения. Они разговорились с продюсером, тот произнес душевный тост, после чего именинник сказал: «Я благодарю вас, что вы пришли, и думаю, выражу всеобщее мнение всех присутствующих, что мы разрешаем ему провести конкурс красоты».

«У меня челюсть отвисла — с кем я сидел! Это были матерые бандиты! — сказал продюсер. — Единственный раз, когда мы чуть от них не пострадали, это когда они пьяные приехали в пансионат к девушкам. Хотели с ними развлечься: «Куда здесь баб завезли?» Хорошо, что кандидаток охраняли сотрудники МВД. Они их быстро убрали».

По словам Кушнерева, проведение конкурса не принесло ему прибыли, а финалистки не участвовали в «Мисс Мира», потому что не смогли правильно оформить контракт: «Никто не знал, как этот контракт составить. Нашли каких-то непрофессиональных юристов, безграмотно составивших контракт, с которым трех девушек на «Мисс Мира» не допустили».

Конкурс «Мисс СССР» состоялся трижды: в 1989 году победила школьница из Москвы Юлия Суханова, в 1990 году победительницей стала представительница Белорусской ССР Мария Кежа, а год спустя победу одержала саратовчанка Ильмира Шамсутдинова.

Участницы

К участию в «Мисс СССР» допускались даже школьницы в возрасте 16-17 лет. Для подготовки к конкурсу девушек поселили в подмосковный пансионат — директор предоставила им проживание бесплатно, проникшись интересной затеей. Как рассказал Кушнерев, перед финалом он вместе с жюри встретился с каждой номинанткой — и будущая победительница ему не понравилась.

«Такая молчаливая, с угловатой фигурой. Поскольку мы в первую очередь «прикидывали» их для большого экрана, устраивали им актерские состязания. Просили стихи почитать, отрывки из пьес. И вот Юля ничем не выделялась, на мой взгляд, были и более яркие девушки», — высказался продюсер.

Победительница и сама не ожидала такого успеха: она призналась, что никогда не считала себя красивой. При этом 17-летняя Суханова уже имела опыт участия в конкурсе «Московская красавица — 1988» — первом состязании такого рода в Советском Союзе.

«С детства больше дружила с мальчиками — любила попрыгать-побегать. А потом сестра узнала, что в парке Горького проводится набор девушек для участия в конкурсе… Помню, я не хотела идти — даже плакала. И готовилась к конкурсу без особой надежды», — говорила девушка.

Продюсер также вспомнил, что Суханову опекал дядя, — причем не родной, а муж сестры. По словам Кушнерева, родственник девушки предлагал ему взятку и показался «скользким типом».

«За пару дней до конкурса он попросил меня о встрече, на которой заявил: «Даю $10 тыс. с тем, чтобы Юля стала «Мисс СССР». Я его послал. По моим ощущениям, он очень хорошо почувствовал, что на этих конкурсах можно заработать неплохие деньги. Он-то и увез ее быстро в Америку, чтобы на ее славе и красоте можно было поживиться».

В свою очередь Юлия утверждала, что еще до начала «Мисс СССР — 1989» руководство конкурса потребовало подписать контракт, согласно которому 90% гонораров нужно было отдавать продюсерам шоу. А в США она переехала, чтобы начать модельную карьеру на более лояльных условиях.

Что стало с финалистками

Одно из американских модельных агентств предложило Сухановой работу, и 9 сентября 1989 года она полетела в Штаты — на одном самолете с четой Ельциных. Это был первый визит будущего президента России в США. Девушка вспоминала, что страдала от повышенного внимания американцев и имела «немало поводов для слез».

«Создавалось такое впечатление, что я упала с луны, и меня разглядывают как инопланетное существо. Вокруг дома, где я поселилась, круглосуточно дежурила полиция, меня в режиме нон-стоп приглашали на ток-шоу, водили по пресс-конференциям. Любой жест, а особенно любой изъян рассматривался под лупой», — цитирует Суханову kp.ru.

Модельную карьеру она начала с рекламы йогурта и мороженого, а позже заключила контракт еще и с парижским агентством. Затем она открыла фирму по производству генераторов горного воздуха. В 2017 году Суханова рассказывала, что у нее есть бойфренд из Италии.

Другая финалистка — обладательница титула «Мисс Киношанс» Анна Портная из Южно-Сахалинска — рассказала, что незадолго до шоу кто-то испортил ей платье, и выходить на сцену пришлось в брючном костюме.

«То, что я получила корону «Мисс Киношанс», было сюрпризом. Мне подарили телевизор, но главное обещание для «Мисс Киношанс» — учеба во ВГИКе — выполнено не было», — заявила Портная.

После окончания школы она вернулась в Москву, стала моделью и выезжала на съемки за границу. Девушка вышла замуж, родила дочь и стала имиджмейкером.

Михаил Гришин

Оригинал материала: “Газета.Ru”