Мнение: Образование и капитализм

Каждый раз с большим недоумением читаю выпады в адрес Российской Империи, которая, сумей она защититься от прибывших из Германии оккупантов-революционеров, якобы так и осталась бы неграмотной. Достаточно посмотреть на Финляндию или любую другую минимально развитую капстрану, чтобы убедиться — коммунизм не является обязательным условием ни для всеобщего образования, ни для электрификации, ни для развития медицины.

Мы с вами уже обсуждали, что Николай II построил больше школ, чем любой советский вождь, и что нарком просвещения Луначарский, отвечавший в Советской России за образование, обильно жаловался на последнюю стадию упадка, до которой довели царские школы с вузами большевики. Если бы не ленинская разруха, жители России были бы полностью охвачены школами в 1925 году — коммунисты всего лишь сдвинули эту дату на несколько лет вправо, значительно ухудшив при этом среднее качество образования.

Из десяти главных университетов России шесть были основаны до революции, три — при советской власти и один — уже после распада СССР. Коммунисты не столько открывали новые вузы, сколько переименовывали захваченные. К примеру, знаменитой Бауманке большевики присвоили имя экстремиста, который там никогда не учился, но который погиб недалеко от вуза.

Многие студенты вуза думают, будто товарищ Бауман был учёным или инженером, но нет — он был социалистическим боевиком, выделявшимся аморальностью даже на фоне своих однопартийцев. В 1905 товарищ Бауман устраивал в Москве майдан по классическим лекалам цветных революций. Находясь в гуще беспорядков, и принимая в них самое деятельное участие, Бауман подрался в итоге с рабочим-монархистом, попытался застрелить идеологического противника из пистолета, но промахнулся. Этот промах стал для экстремиста фатальным: пролетарий в порядке самообороны убил ленинского головореза сильным ударом обрезка металлической трубы по голове. В рабочего начали стрелять и другие участники мирной демонстрации, однако рабочему удалось от них убежать, так как стреляли коммунисты столь же плохо, как и покойный к этому времени Бауман. Через час рабочий явился с повинной в полицию, и вскоре суд назначил ему за «несоразмерное применение силы» полтора года тюрьмы.

После захвата власти большевики активно переписывали историю России, меняя исторические названия городов, улиц, заводов и университетов. Конкретно в честь погибшего Баумана переименовали Императорское Московское техническое училище, рядом с которым он встретил свою участь, а также почему-то Казанскую академию ветеринарной медицины (основанную при Александре II). С рабочим-монархистом, которого пытался убить Бауман, коммунисты тоже расправились — его нашли и расстреляли по случаю двадцатилетия революции 1905 года, в 1925 году.

Впрочем, повторюсь, мы всё это уже обсуждали. Собственно, тот факт, что взрослые люди не знают этих очевидных фактов столь же твёрдо, как таблицу умножения или правила написания слова «паразит», уже многое говорит о качестве советского образования. Сегодня я собираюсь опровергнуть смежный миф — о том, что капиталист якобы жаднее коммуниста и, вообще, живёт исключительно ради «прибыли».

Цитирую из книги Бенджамина Франклина будничную историю основания Пенсильванского университета:

Так как мир был заключен и дела в ополчении закончились, я снова начал подумывать об учреждении академии. Я начал с того, что посвятил в свой план целый ряд энергичных друзей, многие из которых были членами Хунты. Затем я написал и опубликовал статью под заглавием «Предложения по поводу образования молодежи в Пенсильвании». Эту статью я бесплатно разослал всем наиболее влиятельным жителям; и, когда я мог считать, что их умы уже немного подготовлены ее чтением, я объявил подписку на открытие и содержание академии. Плата должна была вноситься по частям раз в год в течение пяти лет; распределив ее таким образом, я думал увеличить подписку. Так оно и случилось; собранная сумма, если память мне не изменяет, превышала пять тысяч фунтов.

…

Подписчики, желая немедленно провести в жизнь этот проект, избрали из своей среды двадцать четыре доверенных и поручили мистеру Френсису, занимавшему тогда пост генерального прокурора, и мне составить основные правила управления академией, что было выполнено и подписано; было снято помещение и приглашены преподаватели; классы открылись, кажется, в том же 1749 году.

…

Через некоторое время грамотой губернатора попечители академии были признаны легальным обществом, их фонды возросли за счет пожертвований в Британии и земельных дарений собственников, к которым впоследствии сделало значительное добавление собрание. Так был учрежден теперешний Филадельфийский [Пенсильванский] университет.

Пенсильванский университет имеет славную историю — в нём учились или работали 36 лауреатов Нобелевской премии, полчища других учёных, а также огромное количество известных людей, включая, например, Дональда Трампа. Университет до сих пор является частным и существует на пожертвования обеспеченных людей, что, впрочем, нимало не помешало ему безнадёжно погрязнуть к настоящему времени в радужном грехе.

С точки зрения пещерного коммуниста Пенсильванский университет невозможен. Ну, серьёзно: ведь капиталисты думают только о деньгах, и если только не скатываться в самую позорную конспирологию, невозможно найти ни одного способа, которым условный лавочник с Маркет-стрит мог надеяться отбить значительную сумму, отправленную им на строительство академии.

Однако с точки зрения адекватного человека всё просто: будучи нормальным членом общества и психически здоровым человеком, лавочник охотно расстался с деньгами, чтобы помочь своему городу стать лучше. Повторюсь, для капиталиста это абсолютная норма: я не знаю ни одного обеспеченного человека, который не жертвовал бы регулярно деньги на благотворительность или не участвовал бы в каких-нибудь волонтёрских проектах. Поэтому, например, в Филадельфии, где государство в 18-м веке не располагало значительными бюджетами, появились и частный университет, и частная бесплатная больница для бедных, и много других построенных капиталистами инфраструктурных заведений.

В России частные университеты тоже строились — хоть и не в таком количестве, как в США, так как наши традиции отдавали тут преимущество центральной власти. К примеру, сибирский золотопромышленник Шанявский, выделявший много денег на обустройство гимназий, институтов и библиотек, построил Московский городской народный университет (на фото к посту), указав принимать туда всех, независимо от пола и вероисповедания. После смерти промышленника развитием и расширением вуза занималась его вдова. Учились там, например, поэт Сергей Есенин и психолог Лев Выготский.

После революции коммунисты отобрали у вдовы господина Шанявского всё имущество, включая университет, и раздербанили учебное заведение на несколько осколков — в частности, здание на Миусской занял Коммунистический университет, морфировавший позже в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Самой вдове в награду за основание университета большевики по ходатайству профессуры выделили небольшой продовольственный паёк.