Tom’s Hardware: Windows XP и 2000 сразу после установки заражаются вирусами

В своем последнем эксперименте, проведенном известным YouTube-блогером Эриком Паркером, была продемонстрирована уязвимость устаревших операционных систем Windows XP и Windows 2000. Без каких-либо средств защиты, виртуальные машины были подключены к интернету. В течение нескольких минут обе системы были заражены множеством вирусов, троянов и других вредоносных программ.

На Windows XP были обнаружены как минимум восемь активных вирусов. Однако, из-за ограничений бесплатной версии антивируса Malwarebytes, реальное число могло быть намного больше. Система на базе Windows 2000 пострадала еще сильнее – через несколько минут атака вирусов привела к полному сбою ОС и появлению так называемого синего экрана смерти.

Паркер объяснил катастрофическую уязвимость полным отсутствием современных механизмов безопасности в устаревших Windows. Более новые ОС, начиная с Windows 7, гораздо лучше защищены от автоматической несанкционированной установки различных троянов, даже при отключенном брандмауэре.

Эксперимент продемонстрировал наихудший сценарий для обеих операционных систем, которые не имеют элементарных средств безопасности. Хакеры, используя классические сетевые инструменты типа сканера nmap, могут свободно загружать и запускать вирусы и вредоносные программы непосредственно в системе пользователя, после того как nmap сообщит им о наличии старой и, соответственно, уязвимой системы.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать защиту, брандмауэры, антивирусы и другие средства, если по каким-то причинам необходимо использовать старые версии Windows.