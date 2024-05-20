Мнение «аналитика»: О полной и окончательной катастрофе… Следов не оставляет?

Молитвы Аллаху всемилостивому и милосердному не помогли. Ну, или у него были свои планы. Вопреки мольбам и надеждам, катастрофа оказалась полной, а президент и сопровождавшие его официальные лица погибли на службе стране и народу. Это уже подтверждено официально.

«Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Эбрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения великому народу Ирана и его сподвижникам. Он сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в правительственном заявлении.

На этот раз скептики оказались правы, а все обнадеживающие сообщения с места событий были просто информационным шумом.

Вертолет с иранским президентом Эбрахимом Раиси потерпел катастрофу 19 мая. Он упал в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. К утру спасатели нашли остов воздушного судна — и в том было мало радости для них: кабина сгорела полностью, не оставляя шансов находившемся на борту. В итоге поисковики обнаружили тела всех пассажиров вертолёта, их сейчас перевозят в город Тебриз, который находится в примерно 100 км от места падения. Некоторые из останков повреждены огнём до неузнаваемости.

И хотя президент Ирана является фигурой скорее номинальной, а трансфер власти по законам страны устроен так, чтобы всё прошло действительно «без сбоев», как обещают высокопоставленные чиновники, без потрясений в Исламской республике не обойдётся. Исполнять президентские обязанности после гибели Эбрахима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. При этом в соответствии с конституцией Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы — и вот здесь уже возможны различные варианты развития событий.

По некоторым данным, Эбрахим Раиси рассматривался в Иране как возможный преемник стареющего национального лидера аятоллы Али Хаменеи. Найти ему замену будет не так просто в исламской персоналистской автократии. Тем более, что страна сейчас вовлечена в крупный региональный военный конфликт, перспективы развития которого — самые разные, от вялотекущего состояния со спорадическими обострениями до перерастания в нечто более масштабное. И здесь «роль личности» многое решает.

Кроме того, Иран лишился эффективного министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, который сумел сгладить напряжённость в отношениях с Саудовской Аравией методами челночной дипломатии. Насколько эффективно этот курс сможет поддержать возможный сменщик, пока даже не обсуждается. Но в любом случае какие-то перемены неизбежны.

В общем, катастрофа произошла удивительно «вовремя». А полностью сгоревшая кабина вертолёта не оставляет следователям шансов найти место силового воздействия, если оно было. Ловко, очень ловко.

ЦРУ, Ми-6 или Моссад?

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