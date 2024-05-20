 

Право покупки нового отечественного кроссовера «Москвич 8» будут разыгрывать в лотерею

20.05.2024, 11:33, Разное
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Из-за небывалого ажиотажа автолюбителей вокруг нового российского кроссовера «Москвич 8» право на его покупку будут разыгрывать в лотерею, рассказали в дилерской сети производителя.

Это флагманская модель бренда, обладающая всеми атрибутами премиальности.

Ожидается, что новинка обойдётся в 2,8 млн рублей. Любители сэкономить могут рассмотреть китайский клон нового «Москвича», который стоит около 1,6 млн, однако премиальной эта модель не считается, не говоря уже про всем известные проблемы китайских авто с имиджем и качеством.

– Спрос на новинку не просто ажиотажный, а небывалый по меркам нашей марки – только за май в один салон в Москве поступило не менее 16 запросов, а число писем про «Москвич-8» на сам автозавод уже, наверное, исчисляется сотнями, – рассказывает источник в дилерской сети. – Исходя из этого, мы решили разыгрывать само право покупки новой модели.

Производитель планирует выдавать компаниям-партнёрам ограниченное число талонов-приглашений на покупку автомобиля, которые в свою очередь будут вручаться на конкурсной основе – победителям лотерей, лучшим сотрудникам, многодетным семьям и ветеранам труда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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