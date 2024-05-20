 

Эндокринолог призвала есть орехи и пить чай для хорошей работы мозга

20.05.2024, 11:05, Разное
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Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе жирных сортов, такой как лосось, сельдь и сардины, стимулируют нейропластичность мозга, делая его более адаптивным к новой информации.

Орехи, в частности грецкие и миндаль, являются ценным источником магния, Омега-3 и витамина Е, необходимого для защиты клеток мозга и поддержания когнитивных функций, таких как запоминание.

Темный шоколад, содержащий не менее 55% какао, обогащенный флавоноидами, способствует нормализации обмена веществ и оказывает антиоксидантное воздействие, повышая эффективность работы мозга.

В рацион также следует включить яйца, богатые витаминами группы В и холином, необходимым для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, ключевого для памяти и мышечных функций.

Зеленый чай благоприятно влияет на работу мозга, благодаря аминокислоте L-теанину, способствующему улучшению рабочей памяти и внимательности.

Однако помимо правильного питания, физической активности и здорового сна, необходимо избегать определенных продуктов, которые могут негативно влиять на мозговую функцию и когнитивные способности.

Простые углеводы, трансжиры, алкоголь и искусственные добавки, такие как мононатриев глутамат (E621), могут привести к нарушениям функций мозга и памяти, а также ухудшить когнитивные способности.

Сбалансированный рацион, включающий полезные продукты, поможет не только поддержать здоровье мозга, но и улучшить его функциональность на долгосрочной основе.


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