В Забайкальском крае суд приговорил двоих госслужащих за взятку 60 млн рублей

Суд в Забайкальском крае приговорил двоих сотрудников отдела строительства государственного учреждения «Служба единого заказчика» за получение взятки в размере 60 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Бывший главный инженер и начальник отдела признаны виновными по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Первый получил 13 лет лишения свободы и штраф в размере 65 миллионов рублей, а второй — 12 лет лишения свободы и штраф в размере 62 миллиона рублей.

Следствие установило, что в 2021-2022 годах обвиняемые вместе с бывшим заместителем директора службы получали взятки от коммерческих структур. Взамен они способствовали заключению госконтрактов на строительство социальных объектов и их принятию после завершения работ. Среди этих проектов были Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство», три многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот, а также школа-детский сад в поселке Могзон. Общая сумма взяток составила около 60 миллионов рублей.

Осужденные были задержаны 7 сентября 2022 года. Изначально сообщалось о взятке в размере 3,5 миллиона рублей.