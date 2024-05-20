 

Дмитрий Медведев распорядился лишить колонку «Алиса» звания майора

20.05.2024, 9:33, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подписал указ о лишении виртуального голосового помощника «Алиса» звания майора.

Как написал в своём Telegram-канале политик, это решение он принял после многочасового общения с искусственным интеллектом — оказалось, что «Алиса» заражена «бациллой либерализма» и не может проводить занятия по политинформации с пользователями на уровне, утверждённом министерством просвещения.

– Я потратил больше 10 часов на диалог с колонкой «Яндекса» и пришёл к выводу, что ИИ продвигает лживые ценности коллективного Запада. Подобное устройство не может носить звание майора, поэтом принял решение понизить «Алису» до прапорщика, – пишет Медведев.

Руководство «Яндекса» уже пообещало создать рабочую группу для исправления ошибок в программном коде. По словам пресс-секретаря IT-гиганта, «невразумительные и аполитичные ответы «Алисы» могли быть вызваны хакерской атакой, организованной западными спецслужбами.

– Пока мы разбираемся, однако по предварительным данным на наши сервера несколько дней назад с американского IP-адреса был загружен вирус, который повлиял на ответы голосового ассистента, – сообщил официальный представитель «Яндекса» журналистам.

Также в пресс-релизе компании подчёркивается, что только в 2023 году благодаря «Алисе» удалось предотвратить порядка 10 тысяч административных правонарушений, а на основании предоставленных колонкой правоохранительным органам данным было возбуждено 680 уголовных дел.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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