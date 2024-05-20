 

Врач Булах: оргазм может прервать беременность

20.05.2024, 8:55, Разное
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Специалист по сексологии доктор Андрей Булах пояснил о рисках, связанных с оргазмом, и каким образом он может повлиять на здоровье человека.

Оргазм во время беременности может быть опасным, особенно если есть угроза прерывания беременности или осложнения, такие как низкое предлежание или отслойка плаценты. В этих случаях оргазм может вызвать кровотечение, представляя серьезную угрозу для здоровья матери и ребенка.

После хирургических операций оргазм также может стать опасным. Сильное напряжение во время сексуального возбуждения может вызвать кровотечение, требующее медицинского вмешательства.

Для мужчин, принимающих стимуляторы эрекции, оргазм может быть опасным для сердечной системы. Сильные физические и эмоциональные нагрузки могут вызвать сердечные проблемы.


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