Мнение: Здравствуйте, очереди!

О, сегодня на меня в очередной раз пахнуло новой (точнее – хорошо забытой старой) дивной жизнью. Решил вечером зайти в “Перекресток” у метро, набрал всего, в кассу человек 7 стоит, а касса работает одна. Время – девятый час. Решил малость поскандалить – спрашиваю кассиршу, а чего, мол, всего одна касса? Обычно в ответ на ропот покупателей в сетевом Перекрестке начиналась какая-нибудь ленивая суета, и персонал явно нехотя открывал вторую кассу.

Но тут – стоп машина. Кассирша мне вдруг отвечает прямо-таки вызывающе:

– А потому что я одна! У нас всех сократили. Так что так теперь будет всегда!

“Ого! – удивился я. – Вот – новый поворот!”

И я догадался отступить чуть назад и посмотреть на объявы от администрации над кассами, которые висели все последние лет 10-15. Это были сделанные по трафарету объявы над каждой кассой, с текстом типа

“Уважаемые покупатели!

Если вы стоите в очереди в кассу, в которой более 4 человек, пожалуйста, позвоните по указанному телефону и сообщите о проблеме”. И – номер телефона офиса “Перекрестка”.

Я так, кстати, делал раза два эти 10 лет. “Стучал”. Там действительно отвечал диспетчер, спрашивал, что за универсам, где, какой адрес, сколько человек в очереди. Открывалась дополнительная касса.

А вот сегодня я обнаружил любопытное: ВСЕ эти объявы над кассами в Перекрестке… исчезли! То есть, похоже, действительно началась новая политика торговой сети, суть которой можно выразить фразой “Постоите, не баре”.

А на выходе – в воскресный-то вечер, при уже минимальном потоке – автобусная остановка; автобуса не было 15 минут. Никакого, хотя вообще-то там ходят 4 маршрута, и все в одну сторону. Эх, какая лепота… А когда автобус наконец пришел – он, естественно, был уже набит битком. Экономия! Экономия автобусов, водителей, кассиров… “Экономика должна быть экономной!” – родимый брежневский девиз.

Повеяло, повеяло родимым совком! Всё вроде пустяки, но по-научному процесс называется “снижение стандартов обслуживания”, а вслед за ним идет и более общий процесс “снижения уровня жизни”. Медленно, но верно. Черты совка проступают понемногу, но все более отчетливо. Вот и очереди, и автобусная давка, впереди и дикие – такие привычные! – интервалы в движении.

В принципе – какие проблемы? Люди ж так хотели “еще бы хоть немножко!” пожить в своем любимом совке; что ж – они в нем поживут. По полной программе. Очереди, давка – потом по плану дефициты, талоны. Ну и инфляция, конечно – по-взрослому. Чтоб уж погружение так погружение. Уже скоро – полагаю, осенью. Пожилые россияне ничего нового не увидят – конец 80-х все помнят.

А что? Если столько народу так страстно хотят – они своё непременно получают. Жизнь справедлива. Ищущие обрящут.