 

The Independent – Лондон призвал союзников разрешить Украине наносить удары по Крыму

20.05.2024, 3:00, Новости дня
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Великобритания, которая уже поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, призвала Германию и других союзников дать Владимиру Зеленскому разрешение на использование своего оружия для нанесения ударов по целям в Крыму*. Министр обороны Грант Шаппс не сказал, разрешит ли Лондон использовать своё оружие против целей в России, однако подчеркнул, что Великобритания считает Крым неотъемлемой частью Украины.


AP

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал Германию и других союзников дать Владимиру Зеленскому разрешение на использование своего оружия для нанесения ударов по целям в Крыму. Он отказался ответить, разрешит ли Великобритания использовать поставленное Украине оружие против целей в России, но сказал, что оно будет направлено против сил Владимира Путина на Крымском полуострове, пишет The Independent.

Шаппс считает, что Владимир Путин «блефует», когда говорит о способности РФ вести длительную войну, потому что российская экономика сейчас переведена на военные рельсы, а такое развитие, по его мнению, не может быть устойчивым для страны на протяжении многих лет. Однако он «крайне обеспокоен» крепнущим союзом между российским лидером и его китайским коллегой Си Цзиньпином: Китай и РФ пытаются распространить свою систему на весь остальной мир, а это прямая угроза западному образу жизни.

Великобритания поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. По словам Шаппса, Украина борется за своё выживание, а Великобритания указала путь. «Мы очень помогаем нашим украинским друзьям и призываем других поступать так же», — добавил он. Лондон очень внимательно относится к тому, как используется его оружие, в том числе в Крыму, который он считает неотъемлемой частью Украины, подчеркнул Шаппс. Он призвал всех партнёров Великобритании, включая Германию, «которые имеют возможность поставлять оружие большей дальности, но не позволяли использовать его в Крыму», дать Украине такое разрешение.

Очень важно, чтобы Запад «не моргал» и не упускал время, считает британский министр. Наступление российских войск под Харьковом стало возможно, потому что «цивилизованный мир ненадолго отвлёкся», и потребовалось слишком много времени, чтобы провести пакет военной помощи Украине через конгресс США.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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