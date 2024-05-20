Мнение «аналитика»: Об ушах заказчика… Моссад опять на высоте?

Израильский журналист буднично сообщает сенсационную новость: «Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что гибель Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить новость, не вызвав хаос». А The Times of Israel так же буднично пишет, что «гибель двух высокопоставленных иранских чиновников стала бы драматическим событием в период, когда в регионе бушуют многочисленные конфликты» и хладнокровно анализирует возможные последствия. «Внезапная потеря президента Ирана создаст вакуум власти, которым начнут пользоваться высокопоставленные фигуры, а неожиданные политические потрясения отвлекут внимание от борьбы с Израилем на нескольких фронтах», — надеется оно.

Меж тем… сообщения о поисковой операции пока не дают поводов для оптимизма в отношении иранского главы.

19 мая вертолёт, на борту которого был президент Ирана, совершил жёсткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этот день иранский лидер вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран. Авария произошла в районе села Узи. Вместе с Эбрахимом Раиси на борту вертолёта были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек. Что интересно, два других вертолёта, в которых были сопровождавшие поездку чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и руководитель Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения, даже не обратив внимания на потерю главного в колонне.

При этом израильские обозреватели и СМИ делают акцент на том, что Иран «является страной, в которой разбиваются самолёты из-за плачевного состояния инфраструктуры». В предыдущие годы в подобных авариях погибли по меньшей мере два министра кабинета министров и два ведущих военачальника. Однако Эбрахим Раиси летел российским вертолётом Ми-171, и проблем с поддержанием его технического состояния быть не должно.

Также израильские авторы намекают на внутриполитическую борьбу за власть на фоне слухов о #здоровье реального лидера Ирана, 85-летнего аятоллы Али Хаменеи. Говорят, будто 63-летний Эбрахим Раиси был его закономерным преемником, но председатель Меджлиса, однопалатного иранского парламента, 62-летний Мохаммад-Багер Галибаф (иногда его фамилию пишут как Калибаф), якобы предъявил узкому кругу решающих лиц свои претензии на трон. И вот тут-то всё и заверте…

Причём всё это незамедлительно ретранслирует, дополняя и усилиывая, американская и британская #пресса.

Израиль заранее готовит себе «мощное алиби»?

А зачем оно тому, кто «ничего не делал»?

То есть, «уши» всё же торчат?

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