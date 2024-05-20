 

Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР

20.05.2024, 1:15, Новости дня
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1. Откуда эта цитата: “Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости”?

А) В “Чародеях” так напутствовали Ивана Коврова и Брыль.

Б) На это — а еще на на невкусную заливную рыбу — сетовал в “Иронии судьбы” Ипполит.

В) Главный авантюрист в кино — Остап Бендер, а значит, и фраза — из “12 стульев”.

2. Фильм о большой казачьей семье

А) “Кубанские казаки”

Б) “Тихий Дон”

В) “Поднятая целина”

3. “Я вот подумаю тока, какая ж впереди обещается интересная жизнь… И сразу мне легче. Вот такой я человек!”. Эта цитата из фильма…

А) “Щит и меч”

Б) “Служили два товарища”

В) “Убить дракона”

4. В каком фильме звучит песня “У природы нет плохой погоды”?

А) “Забытая мелодия для флейты”

Б) “Небесный тихоход”

В) “Служебный роман”

5. Четыре отечественных фильма стали обладателями премии Американской киноакадемии “Оскар”.

А) Сложно ответить

Б) Верно

В) Неверно

6. Какую фразочку постоянно повторял Сыщик из “Бременских музыкантов”?

А) “Руки вверх”

Б) “Оу, йес”

В) “Я поймаю тебя в другой раз”

7. Какие деликатесы и разносолы дьяк Посольского приказа Феофан перечислял во время царского застолья в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”?

А) Почки заячьи верченые, поросенок жареный, икра черная, красная да заморская икра, баклажанная

Б) Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная да заморская икра, кабачковая

В) Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная да заморская икра, баклажанная

8. Какая знаменитая актриса сыграла одну из главных ролей в фильме “Весна” – Маргариту Львовну?

А) Любовь Орлова

Б) Людмила Целиковская

В) Фаина Раневская

Правильные ответы (проверьте себя):

1. — Б) На это — а еще на на невкусную заливную рыбу — сетовал в “Иронии судьбы” Ипполит.

2. — Б) “Тихий Дон”

3. — Б) “Служили два товарища”

4. — В) “Служебный роман”

5. — В) Неверно

6. — Б) “Оу, йес”

7. — В) Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная да заморская икра, баклажанная

8. — В) Фаина Раневская


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