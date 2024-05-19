Мнение «аналитика»: О вреде откровенных разговоров… Медведев откровенно проиграл?

Не все разговоры одинаково полезны. Даже с умным собеседником. Ещё менее полезны в наш век, когда и у стен есть уши, разговоры откровенные. Особенно с умным собеседником.

К сожалению, зампред Совбеза Дмитрий Медведев забыл про это. Хотя уж он-то в структурах власти — давно уже не мальчик (даже для битья) и мог бы помнить азы государственной безопасности. Но видимо…

…и на старуху бывает проруха.

Однажды вечером Дмитрий #Медведев неожиданно разговорился с «Алисой». Не с той, которая «Гостья из будущего», и не с той, что в Зазеркалье, и даже не с Алисой Бруновной Фрейндлих в преддверии её 90-летия, а с умной колонкой от Яндекса, недавно окончательно прописавшегося в России.

Этот разговор вызвал у бывшего президента и бывшего премьера острый комплекс неполноценности приступ разочарования. «Алиса — дура» «ИИ — страшный трус», — написал он на стене в своей «Телеге». Почему? Потому что нейросеть не ответила прямо на вопрос о том, когда в #США приняли закон об изъятии российских активов, а на вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом сначала дала ответ, но потом заявила, что «ещ` учится».

«Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов?» — задался философским вопросом Дмитрий Медведев, но продолжил терзать умную колонку настойчивыми попытками поговорить. Увы. «Алиса» продолжила обижать чиновника и политика. Она не ответила на вопрос о расположении памятников лидеру и организатору националистического движения на Западной Украине Степану Бандере в украинских городах и весях. Дмитрий Медведев задался вопросом, боятся ли разработчики того, что «мир узнает» о существовании таких памятников и поймёт, что «на Украине — нацистский политический режим».

После чего перешёл к оргвыводам. «С одной стороны, это сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам. А с другой — даёт основания не только для того, чтобы признать сервисы «Яндекса» очень неполными, но даже [его] нынешних менеджеров (не приведи Господь!)… иноагентами», — предостерёг Дмитрий Медведев. И тем кончил.

В советское время была популярна идиома «до…копался, как пьяный до радио». Что-то близкое ей чувствуется в душевном разговоре Димы и Алисы, не правда ли?

А ещё, конечно, поражает, что государственный муж, ответственный за дела «оборонки», набор добровольцев для СВО и снабжение их всем необходимым в этот сложный и важный период находит время для такой вот мелочёвки.

Ему заняться нечем что ли на своём посту?

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