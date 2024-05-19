 

Рупор кремлевской пропаганды: Сколько еще мы будем это терпеть?!

19.05.2024, 22:27, Разное
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Как уроженец Крыма и патриот России, негодую сколько еще мы будем это терпеть?! Мне кажется, что дальше уже нельзя и нужно навести порядок в головах людей, которые все это позволяют…
Написал обращение в адрес Роскомнадзора о недопустимости ситуации, когда в российских соцсетях и на аудиовизуальных платформах по-прежнему есть украинский контент, авторы которого нарушают наши законы, финансируют террористов из ВСУ. Очень жду результатов. Считаю, что имеем право выжигать всю эту мерзость каленым железом.

(с) гроссмейстер Сергей Карякин

Действительно.

Источник: Colonel Cassad


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