 

Мнение: Перестановки в Правительстве и новый министр обороны

19.05.2024, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Мы с Кримсональтером провели очередное заседание Клуба Зелёной Свиньи. Говорили о большом празднике — кадровых перестановках в правительстве, которые Владимир Путин традиционно провёл после выборов, и которые превзошли самые смелые мечты рациональных патриотов России.

Вот видеозапись начала заседания (видео):

Заседание целиком можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).

2. Разбор мифов, которые уже успели понасочинять о нашем новом министре обороны, от Алексея Антонова (см. видео):
 

3. Напомню, кстати, что Андрей Белоусов, наш новый министр обороны, начал активно развивать отрасль беспилотников за несколько лет до начала известных событий в соседней стране. В последние пару лет он свои усилия на этом направлении утроил (ссылка).

Пока господин Белоусов отвечал за экономику, он сумел найти для Министерства обороны много денег и организовать для наших военных массовое производство дронов. Теперь министр получит возможность распорядиться накопленными ресурсами.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Нарколог Шуров: не ощущающие похмелья люди более склонны к алкоголизму

19.05 / Защищавшее человечество от ИИ подразделение OpenAI проработало менее года

19.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Виза для Ататюрка

19.05 / «Известия»: российская игра The First Bogatyr станет аналогом Diablo

19.05 / Мнение: Относительная ценность демократии

19.05 / Ели бы советский пломбир: 73% американских студентов жалеют о победе США в Холодной войне

19.05 / TechInsider: от цифрового следа невозможно избавиться полностью

19.05 / Мнение: Украинцы как новые негры

19.05 / Мнение: Критическая ошибка США в 21-м веке, провал зелёного курса и проблемы у Боинга

19.05 / Шампунь, кондиционер, скраб для тела и не только: домашние косметические средства своими руками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика