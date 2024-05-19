Мнение: Перестановки в Правительстве и новый министр обороны

1. Мы с Кримсональтером провели очередное заседание Клуба Зелёной Свиньи. Говорили о большом празднике — кадровых перестановках в правительстве, которые Владимир Путин традиционно провёл после выборов, и которые превзошли самые смелые мечты рациональных патриотов России.

Вот видеозапись начала заседания (видео):

Заседание целиком можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).

2. Разбор мифов, которые уже успели понасочинять о нашем новом министре обороны, от Алексея Антонова (см. видео):



3. Напомню, кстати, что Андрей Белоусов, наш новый министр обороны, начал активно развивать отрасль беспилотников за несколько лет до начала известных событий в соседней стране. В последние пару лет он свои усилия на этом направлении утроил (ссылка).

Пока господин Белоусов отвечал за экономику, он сумел найти для Министерства обороны много денег и организовать для наших военных массовое производство дронов. Теперь министр получит возможность распорядиться накопленными ресурсами.