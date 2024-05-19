 

NYT – «неприятная реальность» — тёплая встреча Путина и Си огорчила Запад

19.05.2024, 20:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западные лидеры, которые ищут признаки разлада в отношениях между Москвой и Пекином, скорее всего, оказались сильно разочарованы после встречи Путина и Си Цзиньпина на этой неделе, считает The New York Times. Встреча показала незыблемость поддержки РФ Китаем и подчеркнула, что все усилия Европы и США, направленные на создание раскола между Москвой и Пекином, оказались напрасны.


АР

Через несколько дней после возвращения из поездки по Европе, где ему читали лекции о необходимости сдерживать Россию, лидер Китая Си Цзиньпин использовал встречу с Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада «неприятную реальность»: его поддержка Путина остаётся непоколебимой, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, западные лидеры, ищущие признаки значимых расхождений между Си и Путиным, особенно по вопросу конфликта на Украине, «скорее всего, будут разочарованы». Ни риск отторжения Европы, ни угроза американских санкций не могут повлиять на отношения Москвы и Пекина, а их переговоры на этой неделе стали «демонстрацией солидарности» двух лидеров, «бросающих вызов Западу».

По мнению аналитиков, Си уже давно оценил потенциальные западные санкции как «приемлемую цену за стратегическое партнёрство с Россией». И чем больше Вашингтон паникует и пытается дать отпор, устанавливая очередные запреты, тем больше китайский лидер чувствует обоснованность своего выбора, считает NYT.


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