Рупор кремлевской пропаганды: Виза для Ататюрка

Виза для Ататюрка

Интересной историей делиться газета Hürriyet относительно событий столетней давности, которые в результате привели к независимости Турции.

В мае 1919 года, когда Стамбул находился под оккупацией, Мустафа Кемаль и его соратники планировали отправиться в Самсун, чтобы начать Войну за независимость. Однако для прохождения через Босфор требовалась виза от англичан, которую подписал капитан Джон Годолфин Беннетт. В интервью спустя годы Беннетт вспоминал: «Когда я впервые его увидел, я понял, что это был великий и сильный человек. Он и его друзья выглядели очень взволнованными. Я понял, что что-то затевалось и не хотел выдавать разрешение».

Отец Джона Годолфина Беннетта служил в Стамбуле, и спустя годы Беннетт вернулся в оккупированный город как специальный офицер. Он хорошо знал турецкий язык и работал в качестве связного офицера в Министерстве войны в Беязыте. Именно там он впервые встретил Мустафу Кемаля, вернувшегося из Сирии. Когда Мустафа Кемаль запросил визу для поездки в Самсун, этот запрос попал к Беннетту. Спустя годы, 2 сентября 1972 года, Беннетт вновь посетил Стамбул и встретился с журналистом Незихом Узелем в Узбекистанской Текке в Ускюдаре. Это место было выбрано не случайно, оно во время оккупации служила штабом для контрабанды людей и оружия в поддержку национального сопротивления.

Беннетт вспоминал тот период так:

«Когда я впервые приехал из Салоник, я был помощником связного офицера в Министерстве войны. Там я впервые встретил Мустафу Кемаля. Увидев его, я понял, что это великий и сильный человек. В то время для прохождения через Босфор требовалась виза. Поскольку группа состояла из 35 человек, включая высокопоставленных офицеров, я усомнился и отправился к высшему руководству. Мне не хотел выдавать визы, я и сообщил центральному штабу, что миссия турецких офицеров больше похожа на военную, чем на мирную. Но мне ответили, что султан полностью доверяет Мустафе Кемалю и визу нужно выдать».

Через пять недель Мустафа Кемаль был объявлен вне закона султаном.

https://t.me/turkeyabout/12947 – цинк

Прозрачный намек на роль Кемаля в планах Британии.

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