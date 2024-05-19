«Известия»: российская игра The First Bogatyr станет аналогом Diablo

Студенты Южного федерального университета разрабатывают приключенческую ролевую игру под названием “Первый богатырь” (The First Bogatyr), которая представляет собой аналог известной серии Diablo. Об этом пишет издание “Известия” со ссылкой на пресс-службу АНО “Платформа НТИ”.

Лидер проекта, студент ЮФУ Артем Медведев, отметил, что основные механики игры уже готовы, а демоверсия продукта с несколькими уровнями создана на движке Unity. Планируется выпуск полной версии игры к середине 2025 года.

В “Первом богатыре” игроку предстоит взять на себя роль главного героя и пройти через длинный путь развития, исследуя открытый мир, выполняя задания и участвуя в сражениях.

Медведев подчеркнул, что игра направлена не только на развлечение, но и на образование. Путем прохождения квестов игрок сможет познакомиться с бытом древних славян, древнерусской мифологией и моральными ценностями, где добро всегда побеждает зло.

В настоящее время игра включает в себя два уровня – основной мир и подземелья. Главный герой выполняет задания, получая навыки славянских богов.

Целевой аудиторией проекта являются подростки в возрасте от 13 до 18 лет. Игра выполнена в формате 2D-графики, что позволяет запускать ее даже на слабых компьютерах. Порог входа в игру невысок, поэтому даже новичок в ролевых играх сможет разобраться в управлении.

Планируется распространение игры на таких платформах, как VK Play или “Яндекс.Игры”. Средняя стоимость составит около 500 рублей, кроме того, будет доступна демоверсия с встроенной рекламой.