TechInsider: от цифрового следа невозможно избавиться полностью

В нынешнее время, когда большая часть жизни происходит в интернете, вопросы конфиденциальности и безопасности личной информации становятся все более актуальными. Даже если человек активно не использует социальные сети, его цифровой след остается доступен онлайн-сервисам.

Цифровой след представляет собой информацию, связанную с человеком в интернете: личные данные, публикации в социальных сетях, сообщения на форумах и прочее. Он может быть активным или пассивным. Активный след – это информация, которую пользователь сам размещает в сети, например, фотографии и комментарии. Пассивный след собирается без его ведома с помощью Cookies и других методов мониторинга.

Чтобы узнать, какую информацию о человеке можно найти в интернете, достаточно воспользоваться поисковой системой, ввести его полное имя и нажать «Поиск».

Чтобы защитить свою личную информацию, рекомендуется принимать определенные меры предосторожности. Например, периодически очищать социальные сети, использовать приватные браузеры, избегать общественных Wi-Fi точек и не заводить профили на подозрительных и малознакомых сайтах.

В TechInsider утверждают, что полностью удалить информацию о себе из интернета в современном мире невозможно, однако сократить свой цифровой след вполне реально.