 

TechInsider: от цифрового следа невозможно избавиться полностью

19.05.2024, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В нынешнее время, когда большая часть жизни происходит в интернете, вопросы конфиденциальности и безопасности личной информации становятся все более актуальными. Даже если человек активно не использует социальные сети, его цифровой след остается доступен онлайн-сервисам.

Цифровой след представляет собой информацию, связанную с человеком в интернете: личные данные, публикации в социальных сетях, сообщения на форумах и прочее. Он может быть активным или пассивным. Активный след – это информация, которую пользователь сам размещает в сети, например, фотографии и комментарии. Пассивный след собирается без его ведома с помощью Cookies и других методов мониторинга.

Чтобы узнать, какую информацию о человеке можно найти в интернете, достаточно воспользоваться поисковой системой, ввести его полное имя и нажать «Поиск».

Чтобы защитить свою личную информацию, рекомендуется принимать определенные меры предосторожности. Например, периодически очищать социальные сети, использовать приватные браузеры, избегать общественных Wi-Fi точек и не заводить профили на подозрительных и малознакомых сайтах.

В TechInsider утверждают, что полностью удалить информацию о себе из интернета в современном мире невозможно, однако сократить свой цифровой след вполне реально.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Мнение: Украинцы как новые негры

19.05 / Мнение: Критическая ошибка США в 21-м веке, провал зелёного курса и проблемы у Боинга

19.05 / Шампунь, кондиционер, скраб для тела и не только: домашние косметические средства своими руками

19.05 / Мошенники стали подделывать сайты бронирования отелей и билетов

19.05 / Мнение: Иммануил Кант об армии

19.05 / В Европарламенте перенесли концерт дуэта баянистов из-за покушения на Роберта Фицо

19.05 / Новое обновление Android 15 увеличивает время работы смартфонов и добавляет новые функции

19.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Что изменится после прекращения поставок урана из России в США

19.05 / Мнение: Роботы одолевают немцев, сопротивление бесполезно

19.05 / Онколог Смирнова назвала способы улучшить работу кишечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика