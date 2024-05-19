Мнение: Украинцы как новые негры

У нас про это, ясное дело, говорить не будут, но в мире, похоже, случилось нечто из ряда вон выходящее: образовался мировой суперчемпион… по боксу. В самой престижной категории – супертяжелом весе. Есть теперь боец, который собрал себе ВСЕ чемпионские пояса, какие только есть (сколько их там? 4 или 5) – то есть чисто формально, как минимум, стал на одну доску с Мохаммедом Али и “старым” недобрым Тайсоном.

Я в боксе, естественно, полный профан, да я за ним и не слежу. Но еще перед этим самым чемпионским матчем в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, случайно обратил внимание на фотографию двух бойцов перед взвешиванием – и она впечатлила. Не надо особо что-то понимать в боксе, чтобы увидеть: один из бойцов-претендентов был минимум на полголовы ниже, уже в плечах, и, как потом выяснилось, гораздо легче – на пару десятков кг. Смотрелось всё как-то даже неприлично – здоровенный громила против обычного мужичка, причем с простецким русопятым выражением.

Кстати – а почему Усика не записывают в россияне? Он же у нас из Симферополя. Сан Саныч Усик, “окончил симферопольскую школу № 34, в которой учился вместе со своей будущей женой Екатериной. В детстве занимался народными танцами, дзюдо и футболом. Играл за юношескую команду «Таврии» на позиции левого полузащитника. В секцию бокса пришёл в 15 лет. Занимался под руководством тренера Сергея Лапина совместно с его сыном, Сергеем Лапиным — младшим”.

Да! Низкорослый мужичок (на фоне здоровяка Тайсона Фьюри из Британии) – это был УКРАИНЕЦ. А сам Тайсон Фьюри в 2015 году отобрал чемпионский титул у Владимира Кличко (нынешнего мэра Киева). Усик, победив Тайсона, получается, вернул титул “чемпиона в самой престижной категории бокса” обратно на Украину.

Что, конечно, вдвойне удивительно. Получается, в последние 15-20 лет украинцы в боксе стали своего рода “новыми неграми”: если раньше и очень долго в боксе почти безраздельно царили чернокожие бойцы – то тут вдруг их серьезно разбавили, вытеснив с пьедестала, именно… украинцы. Почему?! Неизвестно. Как это вообще – раса против национальности? Но вот так, как видим. Против фактов не попрешь.

А уж как Усик в принципе умудрился выиграть, уступая по всем физическим параметрам – это вообще фантастика.