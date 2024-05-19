 

N-TV – антикитайские пошлины становятся всё большей проблемой для Германии

19.05.2024, 15:50, Новости дня
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США вводят протекционистские пошлины на товары из Китая, чтобы защититься от дешёвого китайского импорта. Это вызывает всё большую тревогу в Брюсселе и Берлине, отмечает немецкий телеканал N-TV. Китайские компании уже присутствуют на рынке практически во всех промышленных отраслях Германии и всё больше завоевывают рынок в Европе, на «домашней территории» немецких фирм.


AP

США хотят защититься от дешёвого китайского импорта с помощью повышенных торговых тарифов, однако изоляционистская политика Вашингтона вызывает тревогу в Брюсселе, отмечает немецкий телеканал N-TV. Американо-китайский торговый спор выходит на новый уровень, который может затронуть и европейскую промышленность.

Во вторник президент Джо Байден ввёл новые тарифы на импорт из КНР на сумму около $18 млрд. Более высокие пошлины будут установлены на полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и стратегически важные минералы. Ранее уже было объявлено о повышении тарифов на сталь, алюминий и, прежде всего, электромобили. Это первый случай, когда правительство США значительно ужесточает торговые ограничения, введённые предшественником Байдена Дональдом Трампом.

В то время как США всё плотнее закрывают свой рынок, в Европе растёт беспокойство по поводу опасного побочного эффекта. Повышение торговых барьеров может усилить давление на европейские компании, поскольку китайские экспортёры будут всё чаще переключаться на рынок ЕС. Немецкая ассоциация машиностроительной промышленности также опасается такого эффекта.

Китайские товары-конкуренты уже присутствуют на рынке практически во всех промышленных отраслях Германии и предлагаются по ценам гораздо ниже обычного рыночного уровня. В этом смысле Германия подвергается особой опасности. Она уступает Китаю всё больше ключевых отраслей, в которых когда-то занимала доминирующее положение.

Китайские экспортёры машин, химикатов и электрооборудования теперь успешнее немецких экспортеров на мировом рынке. «Китайские компании также всё больше завоевывают рынок в Европе, традиционной «домашней территории» немецких компаний, — объясняет Ясмин Грёшль, европейский экономист Allianz Trade. — В ЕС десять из одиннадцати отраслей немецкой промышленности за последние десять лет сократили свою долю на экспортном рынке».


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