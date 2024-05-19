 

Мнение: Иммануил Кант об армии

19.05.2024, 15:45, Разное
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“Государства наращивают военную мощь в мирное время, поэтому мир начинает обходиться дороже, чем короткая война. Таким образом, постоянные армии служат источником угрозы начала боевых действий… Кроме того, Кант считает, что в постоянных армиях нарушаются естественные права человека. Он обосновывает это так: нанимать людей для того, чтобы убивать и заставлять их рисковать собственной жизнью, — значит использовать людей в качестве машин, что в понимании мыслителя противоречит правам человека”.

Вот последняя мысль мне очень понравилась. Я сам, еще когда был закупорен в армию (на срочную службу) – остро чувствовал что-то такое. Еще раз повторим: “Использование человека как машины противоречит естественным правам человека”. Что это означает? Видимо – это как раз отсылка к тому, с чем в наибольшей степени ассоциируется армия – нерассуждающее исполнение приказов. “Нажми на кнопку – получишь результат”. Это ведь и есть превращение человека (солдата) в машину! Многие ведь живут в убеждении, что “только так и может быть”, что “тем и славна армия”… А оказывается – нет, нихрена. Само по себе требование “выполнять не рассуждая” – на чем основана любая армия – как раз и нарушает естественное право человека. И старик Иммануил это знал еще в своем 18 веке…

А мы не знаем.

А ведь, кстати, что такое – лишение человека естественного права? Это оскорбление. В самом прямом смысле слова. Это, можно сказать, суть оскорбления. И я, помню, так и воспринимал 2 года своего насильственного пребывания “в рядах СА” – как одно сплошное оскорбление; я был там, где не должен был и не хотел находиться. И всё то, что с нами проделывали во время так называемой “пандемии ковида” – тоже ведь было одним сплошным, непрерывно длящимся (тоже ведь, кстати, 2 года) оскорблением. Человеческое достоинство, если коротко – это ведь не более чем право действовать автономно; как субъект, а не как объект. Хуже нет, когда тебя превращают в машину, которая реагирует по нажатию кнопки.

Источник: Размышления вольного социолога


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