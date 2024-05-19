Новое обновление Android 15 увеличивает время работы смартфонов и добавляет новые функции

По сообщениям компании Google на конференции разработчиков I/O 2024, обновление Android 15 увеличит время автономной работы устройств примерно на три часа в режиме ожидания. Этот прогресс достигнут за счет увеличения скорости перехода телефонов в режим энергосбережения на 50%. Улучшения коснутся не только смартфонов, но и всех устройств, которые получат обновление.

Кроме того, обновление Android 15 внедрит новые функции, включая “Личное пространство”, “Пары приложений” и улучшенный сервис обнаружения краж. Эти нововведения являются частью более обширных оптимизаций, направленных на улучшение удобства использования устройств под управлением ОС от Google.

Также планируется увеличить автономность устройств, работающих на базе WearOS 5. Например, девайсы с Wear OS 5 будут расходовать заряд аккумулятора на 20% медленнее во время длительных пробежек.

В общем, обновление Android 15 и WearOS 5 обещают значительное улучшение производительности и удобства использования устройств. Ожидается, что релиз операционных систем состоится осенью 2024 года.