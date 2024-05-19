iXBT: Ayaneo показала внешнюю видеокарту на 8 ГБ в дизайне космического корабля

Компания Ayaneo представила свою первую фирменную внешнюю видеокарту AG01 Starship, вдохновленную космическими кораблями из научно-фантастических фильмов. Новинка, основанная на видеокарте AMD Radeon RX 7600M XT с архитектурой RDNA 3 и 8 ГБ GDDR6 видеопамяти, обладает 32 вычислительными блоками. Она работает в пределах стандартного лимита мощности в 120 Вт.

Ayaneo AG01 Starship не только видеокарта, но и концентратор с множеством портов и встроенным отсеком для SSD, который можно установить без дополнительных инструментов. Среди поддерживаемых портов – два DisplayPort 2.0, два HDMI 2.1, Oculink, USB4 с поддержкой Thunderbolt 3/4, USB 3.2 Gen 2 и RJ45.

Это решение совместимо с любым совместимым компьютером, ноутбуком или портативной консолью.

Дата выхода и стоимость Ayaneo AG01 Starship пока не объявлены. Однако аналогичные внешние видеокарты на базе Radeon RX 7600M XT стоят от $500 до $600.