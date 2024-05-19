VGTimes: Capcom выпустит ремейк Resident Evil 1 в 2026 году

Компания Capcom объявила о разработке ремейка первой части игры Resident Evil, который выйдет в 2026 году к 30-летнему юбилею франшизы. Об этом пишет Telegram-канал VGTimes, ссылаясь на информацию от Insidеra ResiEvilCentral.

Новый ремейк обещает более медленный и продуманный геймплей по сравнению с современными частями Resident Evil, которые стали больше ориентированы на экшен, чем на survival-horror. Разработчики стремятся вернуть в первую часть игры атмосферу оригинальных проектов.

Основные особенности новой версии включают уникальные модели для каждого зомби и повышенное количество патронов для их уничтожения, что увеличит сложность и напряженность игры. Также в игре появятся алоголовые зомби.

Кроме того, обещается расширение сюжета по сравнению с оригинальной версией 1996 года, а также значительное улучшение графики, освещения и новая камера от третьего лица.

Оригинальная игра Resident Evil была выпущена в 1996 году для первой консоли Sony PlayStation, а затем портирована на PC и другие платформы. В 2002 году Capcom выпустила ремейк для GameCube, который позднее был адаптирован для различных поколений консолей. Таким образом, релиз игры в 2026 году станет вторым ремейком оригинальной игры.