Россия всё-таки примет участие в швейцарском саммите мира: её представит Константин Боровой

Россия всё-таки примет участие в швейцарском саммите мира – делегацию возглавит назначенный Латвией посол РФ в Латвии Константин Боровой (внесён в России в список иноагентов). Это единственная кандидатура, на которую дала согласие украинская сторона.

В пресс-релизе саммита отмечается, что Боровой представляет собой новую генерацию российских политиков – он «свободен от имперского мышления» и почти не сотрудничал с КГБ или ФСБ, когда был депутатом Госдумы. Кроме того, он популярен среди россиян. По договорённости сторон, Россию он будет представлять без триколора, а по аналогии с нейтральными спортсменами – под белым флагом.

«Это будет очень символический и воодушевляющий жест, когда украинец Владимир Зеленский и русский Константин Боровой пожмут друг другу руки и сядут за стол переговоров», – говорят организаторы саммита.

Планируется, что Боровой подпишет символический акт капитуляции, а также согласится с предложенными суммами репараций и предложит их удвоить. После этого стороны проведут другие важные акции в поддержку мира – запустят белых голубей и воздушные шарики, после чего переместятся за сладкий стол, на который, как ожидается, приедет генеральный секретарь ООН.

—