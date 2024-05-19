 

«Палач» составил подборку из трех лучших iPhone дешевле 70 тысяч рублей

19.05.2024, 8:15, Разное
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Открывает список iPhone 13, который доступен от 53 000 рублей. Этот смартфон обладает 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой HDR10 и частотой 60 Гц. Внутри установлен чип Apple A15 Bionic с 4 ГБ оперативной памяти, а в камерном модуле три объектива на 12 Мп.

Следующий в списке – iPhone 14 Plus. Его цена начинается от 69 000 рублей. Этот аппарат оборудован 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и 6 ГБ оперативной памяти. Основные характеристики схожи с iPhone 13, за исключением размера, батареи и оперативной памяти.

Завершает список iPhone 15, стоимость которого в среднем составляет 70 000 рублей. Этот аппарат получил обновленный дизайн с вырезом Dynamic Island и расположением камер по диагонали. Экран также улучшен, обеспечивая более высокую яркость до 2000 нит. Внутри работает Apple A16 Bionic, а основная камера имеет разрешение 48 Мп. В новинке также используется разъем USB-C.

Все три смартфона из списка обеспечены защитой от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиками и поддержкой беспроводной магнитной зарядки MagSafe.


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