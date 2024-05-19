 

Мнение: Совершенно феноменальный пасквиль!

19.05.2024, 6:50, Разное
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(“Пушкин в жизни любил только одно – карты”)

А обратите внимание на того, кто читает (рассказывает) – ну ведь прямо вылитый такой Мелкий Бес (или даже Коровьев); как глазом-то блестит! Мне ЭТО подсунул Ютуб (непонятно почему, я вроде не увлекался пушкинистикой) – и я поначалу и слушать не собирался; ну ведь реально, тема “Пушкин – куколд” – понятно, что какой-то феерический пасквиль о “нашем всё” для школьников-двоечников, что-то тупое, грязное, конечно, в господствующем стиле НБС…

Но все-таки послушал; автор там долго объясняет даже, кто такой Бенкендорф; он, стало быть, точно представляет себе уровень своей русской аудитории и уровень нынешнего школьного образования, то есть – примерно НУЛЬ во всех случаях; понятно, что значительная часть слушателей и кто такой Пушкин представляет себе крайне слабо – но, все-таки, за 300 тысяч просмотров набралось, на это великого поэта пока в этой стране хватило.

Но, что интересно: сама версия довольно убедительна, черт возьми. Понятно, почему она просто НИКАК не могла даже обсуждаться в дореволюционный период – тут фигурирует царственная особа, причем – ее личная жизнь; это полный харам. Понятно, почему ничего подобного не могло быть и при Соввласти – как ни странно, почти по той же причине: нельзя публично полоскать белье тех же царствующих особ, т.е. “порочить власть”, тем более, что к лику царствующих особ (в русской поэзии) был уже причислен и сам А.С.Пушкин.

Далее вступает уже и полный харам на любую “порочащую информацию” в позднем СССР, наложенный советской интеллигенцией – при позднем СССР Пушкин был просто и без затей причислен к лику советских святых в как бы атеистическом СССР, вместе с лежащим в Мавзолее советским богом-Саваофом (т.е. Лениным).

А сейчас – это даже и не кощунство. Похоже, что всё именно так и было – но никакого скандала не будет даже с настолько скандальным разоблачением морального облика Александра Сергеевича. Всем уже давно на всё наплевать. Некому падать в обморок – все уже умерли.

Источник: Размышления вольного социолога


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