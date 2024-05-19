Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест

1. Что объединяет советские комедии “Девчата” (0+) и “Королева бензоколонки” (6+)? А) В обоих фильмах главную героиню зовут Людмила

Б) Оба фильма сняты на киностудии “Мосфильм”

В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса

Г) Совершенно разные кинокартины

2. В каких из этих фильмов Леонида Гайдая не играет Юрий Никулин?

А) “Бриллиантовая рука” (16+)

Б) “Деловые люди” (0+)

В) “Иван Васильевич меняет профессию” (6+)

Г) “12 стульев” (6+)

3. Кто из советских режиссеров получил премию Оскар за фильм о жизни в Москве?

А) Владимир Меньшов

Б) Карен Шахназаров

В) Андрей Смирнов

Г) Георгий Данелия

4. Какой фразы не было в советском фильме “Джентльмены удачи” (6+)?

А) “Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!”

Б) “Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!”

В) “А это наш младший… Научный сотрудник”

Г) “Все позабудь, что миновало, Все, что упало, то пропало…”

5. Ален Делон снялся в роли французского инспектора полиции в этом советском кино …

А) “Дежа вю” (16+)

Б) “Ностальгия” (12+)

В) “Тегеран-43” (0+)

Г) “Красная палатка” (12+)

6. По какой статье квалифицировалось преступление в “Операции Ы” (6+)? А) Кража

Б) Мелкое хулиганство

В) Разбой

Г) Грабеж

7. Какому советскому кинофильму соответствует актерский состав: Андрей Миронов , Александр Абдулов, Евгения Симонова, Олег Янковский, Евгений Леонов?

А) Эти актеры вместе не играли ни в одном фильме

Б) “Обыкновенное чудо” (0+)

В) “Формула любви” (0+)

Г) “Труффальдино из Бергамо” (12+)

8. Кто сыграл графа Калиостро в советском кинофильме “Формула любви” (0+)?

А) Олег Басилашвили

Б) Нодар Мгалоблишвили

В) Досхан Жолжаксынов

Г) Шалва Гедеванишвили

Правильные ответы (Проверьте себя):

1. — В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса

2. — В) “Иван Васильевич меняет профессию” (6+)

3. — А) Владимир Меньшов

4. — Б) “Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!”

5. — В) “Тегеран-43” (0+)

6. — Б) Мелкое хулиганство

7. — Б) “Обыкновенное чудо” (0+)

8. — Б) Нодар Мгалоблишвили