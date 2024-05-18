Мнение: Миф о «власовском флаге», взятки советской милиции и дебаты по Ильину

1. По поводу ежегодных споров, возникающих в Рунете на 9 мая, когда коммунисты начинают жаловаться на драпировку мавзолея на Красной площади в цвета флага России, несправедливо называя наш славный триколор «власовским флагом». Телеграм-канал ИА «Стекломой» пишет (ссылка):



…считаем нужным прояснить, что наименование флага России «власовской тряпкой» есть унылый новодел ельцинских времен.

В советское время российский триколор всегда ассоциировался с Белым движением.

Во-первых, тема доблестного коммуниста Власова была (не)гласно табуирована (ибо «весь советский народ как один поднялся на борьбу» и тд и тп., да и официальным символом РОА вообще-то был Андреевский флаг). А во-вторых, и это самое главное, именно Гражданская война, а не Великая Отечественная, была фундаментальным, государствообразующим мифом СССР. Сколь бы ни были важны события 1941-1945 гг., но события 1917-1922 гг. для советского государства были несоизмеримо важнее, ведь из-за них оно, государство, и возникло. Именно поэтому советский масскульт романтизировал не только комиссаров в пыльных шлемах, но и воевавших против них штабс-капитанов Овечкиных. <…>

Идея отождествлять флаг России с «власовской тряпкой» (а герб с «двухголовой курицей») появилась уже после развала СССР и принадлежит коллективному разуму красно-коричневых «патриотов». Они же придумали и более щадящий вариант наименования флага нашей страны – «аквафреш». Сейчас этим креативом с удовольствием пользуются [наши соседи] и им сочувствующие.

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



Прочитал сейчас замечательную зарисовку из советской повседневности.

1981 г., сотрудники МВД взяли после погони со стрельбой [представителя организованной преступности]. Соратники [крупного мафиози] заходят к одному из руководителей следственно-оперативной группы и обещают 40 тысяч рублей за переквалификацию дела со статьи “разбой” на статью “вымогательство”. Заходят, кстати, через подружку эмвэдешника, работающую адвокатом. Эмвэдешник соглашается. Тем временем информация о том, что криминал нашел подход, доходит до МВД, и там начинают думать, что в сложившейся ситуации делать.

“Руководитель он был серьезный, увольнять нельзя. Иначе криминал бы все понял, что вычислили, ну а главное, всё следствие было бы поставлено под сомнение. В общем, выход из ситуации был один: повысить человека”.

И эмвэдешник, согласившийся помочь криминалу, пошел на повышение в другое подразделение.

Удивительно, что до сих пор находятся люди, считающие, что милиция научилась брать взятки и крышевать… лишь в 1990-е.

<…>

Тем, кто сомневается, что на помилованиях в СССР можно было поднять 23 млн брежневских рублей, напомню, что в 1981 г. за переквалификацию дела… на более легкую статью следователю обещали 40 тысяч рублей. За переквалификацию, а не за помилование.

3. Телеграм-канал Энциклики реакционера рассказывает про дебаты, которые удалось провести с левыми по вопросу политических взглядов Ивана Ильина, любимого философа Путина (ссылка):

Послевкусие от дебатов. Самое главное: они таки состоялись, что уже чудо, учитывая, сколько раз их приходилось переносить, подчас мне казалось, что сама судьба не хочет, чтобы они состоялись.

Наши прямые оппоненты (Иван Гусельников и Станислав Стожек) оказались спокойными и интеллигентными людьми, свою позицию (с которой я по-прежнему на 100% не согласен) они доносили спокойно и без переходов на личности. Диалог конкретно с ними оказался вполне конструктивным.

Увы, об их сторонниках я должен сказать прямо противоположное. Против Ильина рьяно ополчились безумные бабки, помешанный на еврейском вопросе дед и ерзавший в течении всего мероприятия молодой человек, который под конец пытался спровоцировать меня на драку.

Во время дебатов наши оппоненты несколько смягчили свою позицию: они утверждали, что Ильин не соответствует реалиям современности и духу нынешнего законодательства, поэтому называть университетскую структуру в его честь нельзя. Позиция довольно странная, потому что:

– марксизм ещё меньше соотносится с законами РФ и уж тем более с их духом;

– непонятно, чему конкретно Ильин не соответствует. Ни одна его работа не признана экстремистской и на территории РФ не запрещена, а марксизм уже 30 с лишним лет не является господствующей идеологией.

Попытки обвинить Ильина в фашизме/нс, естественно, были, правда, ни одного чёткого определения от оппонирующей стороны мы так и не услышали. Третья политическая теория превращалась в какую-то облачную абстракцию, которая сводилась к пресловутой ненависти ко всему, что правее социал-демократии. До цитирования Г. Димитрова не дошло, и на том спасибо!

Теперь, что касается Ильина:

— Само собой, он не является нацистом и гитлеристом, потому что в его работах вы не найдете расовой теории и антисемитизма.

— Также его нельзя соотнести с итальянским фашизмом, потому что Ильин критиковал феномен тоталитаризма (хоть в его левой, хоть в правой вариации), и, более того, защищал автономию традиционных промежуточных институтов: семьи, профессионального объединения, церкви и тд. Стремление государства полностью поглотить общество Ильин подвергал критике, оное он увязывал с тенденциями, проистекающими от Французской революции.

Взгляды Ильина следует классифицировать как национал-консерватизм. В своей системе он уделял ведущее место христианству, говорил о народности как о живой основе государства, разрабатывал концепцию монархического правосознания.

Наконец, попытки доказать сотрудничество Ильина с нацистами также потерпели крах. Ни одного существенного аргумента в пользу этой версии наши оппоненты не привели, мы же со своей стороны указали на статью, где Иван Александрович четко высказывается против расчленения России и указывает на глупость тех, кто призывает к иностранной интервенции.

Повторюсь: если дебатеры от инициативной группы вслушивались в наши аргументы и пытались их понять, то поддерживавшая их лево-радикальная публика стремилась превратить дебаты в балаган и подчас задавала вопросы, вообще не имеющие отношения к делу (так одна бабка увенчала свою остроумную реплику про марксизм-ленинизм вопросом: “Вы ко мне в холопы пойдете?”).

По итогу могу сказать одно: деструктивный элемент сегодня является доминирующим в левой общественности, из которой, к сожалению, уверенно, но верно вытесняются разумные и вдумчивые люди. История с Ильиным очень показательна: да, можно и нужно спорить с ним относительно роли советского периода в русской истории, лично я считаю, что его нельзя полностью закрашивать чёрной краской. Однако это не повод отменять Ильина и уж тем более ставить его в один ряд с предателями Красновым и Шкуро.